Arte, poesia e teatro no descer do pano do Rota das Letras

O último fim-de-semana da edição de 2017 do Festival Literário de Macau – Rota das Letras inclui reflexões de cariz tão diverso como a arte na literatura, a crítica literária ou os ecos da Revolução Cultural na produção literária. O programa abre ainda espaço à leitura de poesia, com um recital de tributo ao poeta Al Berto e uma sessão de leitura de poemas na Biblioteca Sir Robert Ho Tung. A encerrar o cartaz, ao final do dia de domingo, está o lançamento do V Livro de Contos e Outros Escritos da Rota das Letras, na casa que acolheu mais uma edição do festival, o Edifício do Antigo Tribunal.

Acontece às 18 horas, a primeira sessão de hoje do Rota das Letras. “Amor e Isolamento no Romance”, junta Claire Keegan e Zhang Yueran no Antigo Tribunal. À mesma hora, João Miguel Barros apresenta a sua exposição “Entre o Olhar e a Alucinação”, na Criative Macau. Às 19 horas, no Museu de Arte de Macau, será o artista Konstantin Bessmertny a abordar o tema “Arte e Literatura”. Também às 19 horas, mas no Antigo Tribunal, Tang Xiaodu e Cheng Yongxin discutem “Sobre Crítica Literária”. O dia de hoje termina, às 21 horas, com “Doze Moradas de Silêncio” – Tributo a Al Berto, uma sessão de poesia durante a qual serão lidos, em português, inglês e chinês, vários poemas do poeta português, falecido há vinte anos. O recital tem lugar no Café das Letras, no Antigo Tribunal.

A manhã de sábado começa com dois workshops de escrita criativa, às 11 horas no Antigo Tribunal, sendo que um deles é conduzido por Brian Castro e o outro por Zhang Yueran. Às 15 horas, no mesmo espaço, materializa-se uma entrevista com “Krys Lee: Entre Duas Coreias”. Às 17 horas, decorre a iniciativa denominada “Dias de Macau – Uma Exposição Com Palavras”, com John Young e Brian Castro. Às 18 horas, a sessão “Cruzamentos Estéticos e Cumplicidades Entre as Literaturas em Português: Uma Visão Histórica” junta Inocência Mata e Fernanda Gil Costa. “Yu Hua em 10 Palavras”, com a presença do escritor, fecha o painel de sessões, às 19 horas, também no Antigo Tribunal. A noite é de teatro, com “The Three Ladies of Macau”, às 20h30 no Teatro Caixa Preta, na Universidade de Macau.

No domingo, último dia do festival, o programa arranca às 14 horas com “Jardim das Palavras – Sessão de Poesia”, na Biblioteca Sir Robert Ho Tung, que reúne vários poetas locais. Às 15 horas, no Antigo Tribunal, José Manuel Simões, Carlos Morais José e António MR Martins apresentam as suas obras mais recentes, na sessão “Autores e os Seus Livros”. O mesmo acontece às 16h30, com os autores btr, James Shea e Xu Xi, e às 18h30, com o escritor Graeme Macrae Burnet. Ainda antes, às 17h30, Rai Mutsu, btr e Eric Chau abordam o tema “Ecos da Revolução Cultural na Literatura”. O festival despede-se do Edifício do Antigo Tribunal às 19h30, com a apresentação do V Livro de Contos e Outros Escritos. A Festa de Encerramento do Rota das Letras tem início às 22 horas no bar China Rouge, no Galaxy.