Aposta no comércio electrónico já dá frutos, diz Chan Weng Tat

O desenvolvimento de plataformas de comércio electrónico esteve esta quarta-feira em discussão no âmbito do programa “Fórum Macau”, da Ou Mun Tin Toi, a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Chan Weng Tat, director do Departamento de Gestão do Comércio Externo da Direcção dos Serviços de Economia, defendeu que iniciativas como o projecto “Rua Azul”, lançado em Dezembro último, podem ajudar a promover as vantagens do comércio electrónico junto da população do território.

O responsável diz que a iniciativa cumpriu na perfeição os objectivos a que se propunha, tendo contribuído para que o volume de transacções registado em Dezembro se saldasse por um aumento de 43,4 por cento face às vendas conduzidas em Novembro. No que diz respeito ao número de transacções, o aumento foi ainda mais substancial , atingindo os 56,6 por cento.

Para Chan Weng Tat, o grande entrave ao desenvolvimento do comércio electrónico no território, prendia-se com a fiabilidade dos métodos de pagamento, um problema que, sustenta o responsável, já está em parte ultrapassado com a introdução de plataformas de pagamento chinesas, como é o caso da Ali Pay.

O Director do Departamento de Gestão do Comércio Externo diz que o esforço feito pelo Executivo continua, ainda assim, a revelar-se insuficiente. O responsável espera introduzir outras plataformas de pagamento e não exclui a possibilidade da iniciativa “Rua Azul” se poder vir a estender a outras áreas da cidade, ressalvando que a escolha do local que poderá receber a iniciativa terá sempre que ter em conta questões como a afluência de turistas e a natureza dos produtos comercializados na área.