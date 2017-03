AMCM espera subida das taxas de juro e apela à prudência da população

A Autoridade Monetária de Macau admitiu ontem uma hipótese “relativamente elevada” das taxas de juro aumentarem no futuro pelo que apela à população e ao sector bancário que tenham prudência na hora de avaliarem a sua situação financeira.

Com o aumento das taxas de juro, os clientes dos bancos comerciais do território vão passar a pagar mais pelos juros dos empréstimos, com por exemplo dos créditos para a compra de habitação. Por outro lado, podem também receber mais em relação aos depósitos a prazo.

“O Governo da RAEM alerta, igualmente, a população em geral para a necessidade, por um lado, de avaliar, com maior prudência, a sua situação económica e financeira, nomeadamente, a possibilidade do aumento de encargos extraordinários decorrentes da subida da taxa de juros, a emergir nas prestações dos empréstimos”, sublinha a autoridade.

“Por outro lado, a população deve ponderar sobre a capacidade própria na apresentação de pedidos para a concessão de novos empréstimos para habitação ou da aplicação em investimentos”, acrescenta.

Em relação à banca, a AMCM defende que se justifica “uma gestão apropriada de controlo” face aos “riscos eventuais a resultar da evolução das taxas de juros”.

O alerta vem na sequência da subida, anunciada ontem, da taxa de redesconto de 1 para 1,25 por cento. Esta taxa é normalmente cobrada aos bancos quando precisam de contrair empréstimos junto da AMCM para fazer face a situações anómalas de falta de liquidez.

A subida de 25 pontos-base acontece na sequência do aumento na mesma proporção verificado nos Estados Unidos, onde a Reserva Federal tomou a decisão, a 15 de Março (hora dos EUA), de subir em 25 pontos-base a taxa de juros indicadora para o intervalo que via desde 0,75 por cento a 1,0 por cento. Isto porque a pataca, através do dólar de Hong Kong, está indirectamente indexada ao dólar norte-americano.