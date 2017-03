UGAMM quer dotar idosos de vida social

No sentido de encorajar a população mais velha a participar em actividades sociais, a União Geral das Associações dos Moradores de Macau (UGAMM) vai dinamizar uma série de actividades que deverão atrair cerca de três centenas de residentes.

Com a iniciativa, a UGAMM quer chamar a atenção para o problema do envelhecimento da população do território e instar o Governo a reforçar as políticas de apoio aos idosos, incluindo assistência médica, sistema de pensões e serviços de cuidados direccionados aos mais velhos.