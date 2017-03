PJ deteve 12 cidadãos do Continente por envolvimento em rede criminosa

A Polícia Judiciária (PJ) prendeu esta quarta-feira 12 indivíduos oriundos da República Popular da China por suspeitas de envolvimento numa rede criminosa. Os membros do grupo apresentavam-se com cartões de identificação similares aos dos funcionários da Sociedade de Jogos de Macau (SJM) e abordavam transeuntes, oferecendo-lhes empréstimos para que pudessem apostar nos casinos do território. Os indivíduos, todos do sexo masculino, têm idades compreendidas entre os 27 e os 33 anos. Um deles é da vizinha província continental de Guangdong e os restantes são da Região Autónoma de Guangxi.

À emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a Polícia Judiciária disse acreditar que os detidos fazem parte de uma rede criminosa que foi criada em Novembro de 2015 e que esteve durante alguns meses activa na ilha da Taipa. As autoridades policiais garantiram ainda que iniciaram diligências e investigações para encontrar os membros do grupo que supostamente ainda se encontram a monte.