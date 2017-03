Uma foto por dia

Guatemaldade: Carlos Antonio Rodas Mejía, secretário do Bem-Estar Social da Guatemala, é detido pela sua alegada responsabilidade no assassinato em massa de 40 raparigas num lar de órfãs, na Cidade da Guatemala. Três antigos responsáveis governamentais foram detidos sob várias acusações, incluindo homicídio, de acordo com o Ministério Público guatemalteca. Além de Rodas, o director do Lar da Virgem da Assunção, Santos Torres, e a subsecretária para a Protecção das Crianças, Anahi Keller, foram também detidos. Esteban Biba/EPA

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...