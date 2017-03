A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) afirmou ontem, de acordo com a Ou Mun Tin Toi, que os semáforos situados nas avenidas Coronel Mesquita, Ouvidor Arriaga, Horta e Costa e nas Ruas Francisco Xavier Pereira e Rua do Almirante Costa Cabral vão estar em testes, pelo que a velocidade de circulação deverá ser afectada. De acordo com a mesma fonte, os radares também vão ser substituídos, um trabalho que deve ser concluído na sexta-feira.

