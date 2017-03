Ronda Poética quer surpreender Leiria com seis dias de lirismo

Leiria festeja a poesia, de sexta-feira a dia 22, com a Ronda Poética, um encontro entre autores e público que dispersa exposições, lançamentos, debates e sessões de declamação por vários espaços da cidade.

Depois da estreia em 2015, o evento regressa para “conquistar pessoas de todas as gerações para a poesia”, afirma Paulo José Costa, um dos responsáveis pela organização: “A poesia pode provocar simultaneamente afastamento ou rejeição para quem não consiga rever-se no que está escrito. Mas, ao mesmo tempo, fascina e, nesse sentido, é um campo que vai alimentar a conjugação de vários intervenientes, que se calhar nunca tinham escrito nem estado em nada relacionado com a poesia, mas que aqui se deixam envolver por ela”, explica o organizador.

Ronda Poética promove o encontro entre a poesia e a música, dança e fotografia, levando-as a espaços com “cariz literário e uma estética particular” para “surpreender quem é de Leiria e quem vem de fora”.

Marcante será a presença da poesia na Cova das Faias, numa acção dirigida à minoria cigana ali residente, ou a maratona poética agendada para o Estabelecimento Prisional de Leiria: “Leiria está habituada a organizar eventos, mas no campo da literatura há uma lacuna. A poesia, historicamente e pela herança dos poetas mais conceituados, merecia que se criasse aqui um evento com esta dimensão”, afirma Paulo José Costa.

Ao longo deste seis dias, “a poesia, um verso ou uma palavra serão mote para muita coisa inesperada na Ronda Poética”, promete o organizador.

Luís Miguel Cintra, frei Bento Domingues, Inês Fonseca Santos ou Xana, dos Rádio Macau, são alguns convidados que constam no programa, que leva poesia a bares, biblioteca, museus, à escola, à prisão e à igreja, entre outros espaços.