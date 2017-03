Presidente do Grupo Polytec defende recomeço das obras do Pearl Horizon

O empresário Or Wai Sheun, que mantém um braço de ferro com o Governo relativo ao processo Pearl Horizon, está convicto de que o caso terá um desfecho favorável. O presidente do Grupo Polytec assegura, ainda assim, que a empresa está disponível para indemnizar os investidores que queiram ser ressarcidos.

O presidente do Grupo Polytec, Or Wai Sheun, defendeu que as obras do Pearl Horizon deviam recomeçar imediatamente e garantiu que os problemas dos investidores que adquiriram fracções no polémico empreendimento vão ser resolvidos. As declarações foram prestadas em Pequim, na segunda-feira, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, onde Or Wai Sheung se encontra enquanto membro do Conselho Consultivo Político do Povo Chinês.

Sobre o processo nos Tribunais contra o Governo por causa da recuperação do terreno onde estava a ser construído o Pearl Horizon, Or Wai Sheun mostrou-se confiante de que o caso terá um desfecho favorável, visto que considera que os problemas que impediram a construção do empreendimento no prazo de 25 anos não podem ser directamente assacados ao grupo.

Sobre os direitos dos compradores, Or Wai Sheun explicou que até ao momento nenhum pediu que lhe fosse devolvido o montante pelo qual os imóveis foram adquiridos, mas que todos insistiram em ver as suas fracções construídas. O responsável da Polytec assegurou também que, caso os compradores que adquiriram as fracções directamente à empresa exijam a devolução do dinheiro investido, que o Grupo vai aceitar essa solução.

Ainda no que diz respeito aos prejuízos somados pelos compradores, Or Wai Sheun mostrou abertura para encontrar uma solução favorável para todas as partes, considerando que o assunto não terá necessariamente de ser resolvido nos tribunais ou através de pedidos de indemnização.

Questionado sobre as acusações de que o Grupo Polytech estaria a tentar fugir às suas responsabilidade, Or negou este cenário dizendo que a empresa está preparada para assumir as suas obrigações.

Por último, o responsável do grupo abordou a questão do empreendimento nos terrenos T e T1, junto ao Centro de Saúde da Areia Preta. De acordo com Or, os trabalhos estão a decorrer para garantir que as obras estejam concluídas antes de Julho, quando o prazo da concessão chegar ao fim. O presidente do grupo apontou o mês de Junho como a altura em que a empresa deverá garantir a licença de ocupação.