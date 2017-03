PJ detém jovem de 20 anos por fogo posto

A Polícia Judiciária (PJ) prendeu um jovem de 20 anos, proveniente da República Popular da China, por ter pegado fogo a um cobertor frente à residência de uma mulher, sua subordinada na empresa em que trabalham, na sequência de uma discussão. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a Polícia Jucidicária identificou o indivíduo através do recurso a imagens capturadas pelo sistema de videovigilância, o que levou à detenção do suspeito. O jovem detido explicou depois às autoridades que a discussão se deveu a assuntos relacionados com a empresa, qualificando o acto como de vingança. O arguido confessou ter planeado o gesto nos dois dias anteriores. Uma vez que outros moradores do edifício se encontravam de passagem, o suspeito revelou que escondeu oito garrafas com um líquido inflamável por detrás das escadas de acesso ao edifício. O homem detido é ainda suspeito de ter tentado usar tesouras para atacar a funcionária que trabalha sob a sua alçada.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...