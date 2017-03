Ouyang Jianghe e a metamorfose que o torna a “anti-palavra” de si próprio

Numa sessão moderada por Yao Feng, o emblemático representante do Movimento da Nova Poesia chinês anunciou que irá publicar no próximo mês uma nova colectânea poética. A obra deverá tornar visível o seu método de encontrar poesia em coisas nada poéticas.

Fotografia: Eduardo Martins;

Elisa Gao

Escrever poemas é uma experiência diferente para cada escritor. Para o poeta chinês Ouyang Jianghe é algo que lhe transcende o próprio ser: “Estou constantemente num processo de me tornar Ouyang Jianghe. E é quando realmente me torno Ouyang Jianghe que me transformo em você, e desapareço e me torno uma anti-palavra de mim próprio”, explica.

O renomado poeta partilhou o conceito numa sessão do Festival Literário Rota das Letras que decorreu no Antigo Tribunal. Yao Feng, nome de pena do tradutor Yao Jingming, moderou o colóquio “O Caleidoscópio da Poesia”.

A sua posição “anti-palavra”, adianta o escritor, será plenamente incorporada na sua nova colectânea poétic, intitulada “Conectando Presente e Passado”, a ser publicada em Abril. Na obra, Ouyang pretende incluir todos os seus longos poemas de mais de 120 versos, sendo que o principal “Conectando Presente e Passado” aparecerá escrito numa mega-estrofe de mais mil versos unidos, uns a seguir aos outros, sem qualquer pausa ou parágrafo.

E a “anti-palavra”, para o poeta, não aparece simplesmente como antónimo da palavra, mas sim como um recurso que vem utilizando há muito na criação da sua poesia: “A anti-palavra é um estado em que encontro poesia onde nada há de poético. Em vez da beleza, do movimento, da emoção ou do lamento. É encontrar poemas onde o que existe é a ausência do poético”, revela Ouyang. Confuso? O poeta explica: “Às vezes, estou a ouvir música enquanto escrevo poemas, e subitamente algo não relacionado com poesia vem ao de cima, algo fabuloso. Então tento tornar esse algo não-poético em poema. Essa é a anti-palavra a acontecer nos momentos poéticos”, assume.

Nascido em Luzhou, na província chinesa de Sichuan, em 1956, Ouyang Jianghe é visto, desde os anos 80, como um dos mais emblemáticos representantes do Movimento da Nova Poesia chinês. Além de ser um poeta de renome, tem-se dedicado à crítica literária e cultural, à caligrafia e é ainda director da publicação “Jin Tian” (“Hoje”) e professor honorário da Universidade Normal de Pequim. Publicou uma dezena de livros na China, incluindo “Who Leaves and Who Stays”, “Such a Learned Hunger” e “Da Shi Da Fei”. Algumas das suas obras já foram publicadas em alemão, inglês e francês.

Ouyang Jianghe foi galardoado na categoria de Poesia nos Prémios de Literatura dos Média Chineses, em 2010, e com o Prémio de Poesia do Festival de Poesia e Arte Xu Zhimo, em 2016.