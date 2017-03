Novo manual de educação cívica e moral adoptado por 40 escolas

A versão revista do manual de “Educação Cívica e Moral” lançado pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) para o ano lectivo de 2016/2017 do ensino primário, foi adoptada por quatro dezenas de escolas, ou seja, 70 por cento dos estabelecimentos de ensino primário de Macau.

Mais de duas centenas de docentes estão já envolvidos no ensino a partir daquele manual, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. De acordo com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, o manual, que teve uma versão de ensaio testada em 2008 e foi submetido a trabalhos de revisão em 2014, é adequado: “Os objectivos lectivos e conteúdos estão de acordo com as competências escolares básicas e os currículos foram ajustados aos parâmetros escolares, com a distribuição de unidades e tópicos a encaixarem, tanto quanto possível, na vida e necessidades de aprendizagem dos alunos”, garante o organismo.