Moçambique enfrenta ameaça de surto de cólera

Duas pessoas morreram e 1.222 outras foram afectadas na sequência de um surto de cólera que eclodiu em Janeiro em Moçambique, disse ontem a directora-adjunta de Saúde Pública, Benigna Matsinhe.

“É uma situação preocupante, na medida em que se trata de uma epidemia que exige um controlo constante”, disse Benigna Matsinhe.

As mortes foram registadas na província de Tete, centro do país, e na cidade de Maputo, no sul, e o maior número de casos de cólera foi registado em Nampula, 454 doentes dos 1.222.

Para o caso de Tete, a directora adjunta de Saúde Pública disse que a situação exige maior atenção das autoridades, na medida em que o surto naquela região começou nos últimos cinco dias, mas já foram registados, além de um óbito, 397 casos.

