Mais trabalhadores no comércio e nos transportes

Um inquérito relativo ao panorama laboral do território no quarto trimestre do ano passado concluiu ter havido um aumento no número de pessoas empregadas em Macau nos sectores do comércio por grosso e a retalho e dos transportes, armazenagem e comunicações.

De acordo com os números divulgados no relatório do Inquérito às Necessidades de Mão-de-Obra e às Remunerações referentes ao quarto trimestre de 2016, no fim do ano passado o sector do comércio contava com 57,8 mil trabalhadores – 36,2 mil dos quais no comércio a retalho – ou seja, mais 3,6 por cento relativamente ao trimestre homólogo de 2015. No sector dos transportes, armazenagem e comunicações, o aumento foi ainda mais acentuado, tendo crescido 8,4 por cento em termos anuais, para 11,1 mil trabalhadores.

Por outro lado, nas actividades de segurança, existiam 10,6 mil empregados, o que representa uma ligeira descida – 0,1 por cento – em termos anuais. Já nas actividades de tratamento de resíduos sólidos e líquidos públicos, havia em Macau 860 trabalhadores, ou seja, uma subida homóloga de 1,1 por cento.

Do objecto estatístico deste inquérito, da responsabilidade da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), excluíram-se os trabalhadores por conta própria.