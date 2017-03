Macau na rota de Da Zhang Wei, a 30 de Abril

O cantor chinês Da Zhang Wei actua a 30 de Abril, às 20 horas, na Arena do Cotai, no Venetian, com um concerto integrado numa digressão que inclui ainda Pequim, Wuhan, Guangzhou e Xangai, entre outras cidades da República Popular da China. Para além de cantar e dançar, o artista – uma das figuras mais populares da música pop chinesa das últimas duas décadas – vai ainda actuar como DJ e comediante, cabendo-lhe também assumir a direcção do espectáculo, segundo informação facultada à imprensa pela organização.

Enquanto cantor e guitarrista, Da Zhang Wei fundou, com apenas 15 anos, uma banda – os The Flowers – que alcançou grande sucesso. Natural de Pequim, o músico, nascido em 1983, é conhecido do grande público desde a adolescência. O alinhamento do concerto em Macau vai incluir alguns dos seus maiores hits – como “Xishuaishuai” e “Biershuang” – com influências do punk, hip hop, techno, e ainda da música electrónica. Os bilhetes para o “Da Zhang Wei Tour in Macao” já estão à venda on-line e nos diferentes empreendimentos do grupo Sands. Os preços variam as 280 e as 1280 patacas.