Lionel Leong espera ver papel de plataforma reforçado

A República Popular da China está a negociar com as suas Regiões Administrativas Especiais (RAE) a assinatura de um tratado de investimento e cooperação no âmbito económico e tecnológico para fazer face às exigências da construção da Zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong Vai Tac, tem confiança de que o reforço em curso do Acordo de Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais (CEPA, na sigla inglesa) irá beneficiar a Região Administrativa Especial de Macau.

Em Pequim, Lionel Leong adiantou que o Ministério do Comércio chinês estava a analisar exaustivamente os múltiplos tratados suplementares dos acordos com as regiões administrativas especiais, devendo avançar em breve com uma versão melhoradas dos acordos CEPA assinados com Macau e Hong Kong, respectivamente.

O território, acredita o governante, deverá ver reforçada sua integração na estratégia nacional de “Um Centro, Uma Plataforma” e ver assim destacado o seu papel como plataforma com as suas vantagens únicas, o que irá permitir, por exemplo, que alguns dos produtos alimentares com origem nos países de língua portuguesa vejam algumas das suas fases finais de processamento realizadas em Macau, antes de entrarem no território chinês através das medidas preferenciais do CEPA. Lionel Leong espera alcançar um acordo com a China Continental ainda este ano.

O representante do Governo da RAEM destacou ainda o facto de que a parte relativa a Macau no CEPA aparece na sequência do acordo assinado com Hong Kong, e garantiu que as duas Região Administrativas Especiais estão a ser objecto de tratamento igualitário. No entanto, assinalou Leong, ambas exercem funções completamente diferentes, pelo que esse paradigma deveria ser alterado: “Deveria haver mais diferenças entre os CEPA com Hong Kong e com Macau, em linha com as necessidades nacionais, para que Macau possa centrar-se mais naquilo que é a sua especialidade”, defendeu, em declarações captadas pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau.