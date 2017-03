IFT considerado o segundo melhor centro de formação em hotelaria da Ásia

O Instituto de Formação Turística (IFT) foi classificado nos QS World University Rankings de 2017 como a segunda melhor instituição de ensino superior da Ásia – e 18.ª à escala global – no campo da hotelaria e gestão de lazer. O índice classifica as melhores universidades do mundo numa tabela geral, mas também as organiza em rankings temáticos, por áreas do saber.

No campo da hotelaria, o Instituto de Formação Turística foi a única instituição de ensino superior de Macau classificada nos QS World University Rankings. Na lista oficial disponível online, em http://www.topuniversities.com, a liderança pertence à norte-americana Universidade do Nevada-Las Vegas, à frente da Escola de Hotelaria de Lausana (Suíça). No terceiro posto, aparece a melhor instituição asiática na área: nada menos do que a Universidade Politécnica de Hong Kong, que aparece devidamente identificada, com a bandeirinha de Hong Kong.

Pelo contrário – e curiosamente – o IFT, que figura em 18.º, aparece identificado como Institute for Tourism Studies (China), com uma bandeira da República Popular da China em vez da bandeira da RAEM. Entre as 25 primeiras universidades do ranking da hotelaria, além das duas regiões administrativas especiais chinesas, figuram nove instituições dos Estados Unidos, seis da Suíça, três da Austrália, duas do Reino Unido, e ainda uma do Canadá, uma da Nova Zelândia e uma de Singapura.

A empresa britânica Quacquarelli Symonds (QS), especializada em educação e estudos no estrangeiro, tem vindo a compilar os Rankings Universitários Mundiais anualmente desde 2011, num esforço que abarca 1100 instituições de ensino superior de 74 países. Os rankings temáticos são produzidos com base em quatro fontes de informação, incluindo inquéritos a académicos e empregadores, utilizados para avaliar a reputação internacional das instituições em cada área. Os outros dois indicadores incidem sobre o impacto do trabalho de investigação de cada universidade.