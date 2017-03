Identidade e pertença, o escritor e a sua metamorfose

A metamorfose que atravessa o escritor, na voz que assume, na identidade difusa que rejeita fincar raízes num só território, esteve ontem em discussão numa sessão do Rota das Letras intitulada “As Metamorfoses do Escritor”, que juntou os romancistas Brian Castro e Jessica Faleiro. A escritora goesa descreveu ao PONTO FINAL o conflito que assombra as chamadas “crianças de uma terceira cultura”, conceito em que ela própria se insere.

Sílvia Gonçalves

Fotografias de Eduardo Martins;

Brian Castro e Jessica Faleiro juntaram-se ontem para abordar “As Metamorfoses do Escritor”, os diferentes lugares em que estes se posicionam na construção da narrativa e que tantas vezes escapa à categorização e imposição normativa. O autor nascido em Hong Kong, e com ascendência portuguesa, assume o interesse em contemplar diferentes vozes na escrita e o prazer de baralhar a identidade, que rejeita a leitura política e o apelo à homogeneização. Jessica Faleiro oscila entre mundos, sem fincar raízes num lugar, o que resulta de um crescimento em conflito, entre territórios, enquadrada num conceito amplo, comummente designado “third culture kid [crianças de uma terceira cultura]”.

“Enquanto escritor és um performer, actuas em diferentes vozes”, começa por atirar Brian Castro, que discorre depois sobre um percurso em que ficcionar, inventar coisas, o ajudou a acrescentar elementos à realidade, a potenciar a descoberta: “Gosto de baralhar a identidade. Gostava de escrever um romance enquanto mulher, na verdade já o fiz”, conta Castro. Uma opção que, assinala o escritor, “leva sempre a leituras políticas”, deixando como exemplo a “tarefa árdua” que foi crescer na Austrália, uma sociedade “que tenta ser uma coisa homogénea” e que o remete para o autoritarismo que tenta impor a homogeneização. “O romance é elástico o suficiente para não pensarmos nele na habitual forma prosaica”, diria mais tarde.

Já a identidade de Jessica Faleiro dispersa-se entre os vários lugares a que pertenceu: “Sou uma ‘third culture kid’, os meus pais nasceram em Goa, mas emigraram para o Kuwait. Ninguém pensa em mim como uma escritora minoritária, sou vista como da periferia”, começa por referir a escritora. “Qual é a minha casa? Está na minha humanidade”, assinala. “Até certo ponto, os nossos antepassados vêm de todo o mundo. Eles moviam-se para todo o lado, em movimento contínuo. O que torna estranho falar em fronteiras”, assume.

Nascida em Goa, Jessica partiu com dois meses para o Kuwait, onde cumpriu escolaridade numa escola indiana e onde só ela estava vinculada à cultura goesa. “Por isso não cresci envolvida por esse tipo de sociedade goesa e sabendo qual o meu lugar na sociedade. Eu só tinha que acreditar no que me era dito pelos meus pais. A minha exposição a Goa era através dos meus pais”, contou ao PONTO FINAL. O que potenciou o conflito numa criança que cresceu apartada do lugar a que deveria pertencer: “Por fora está-te a ser pedido que sejas goesa, depois odeias os teus anos de adolescência, todas essas coisas difíceis que criam ansiedades e conflitos , que são únicos e diferentes. Para os meus pais não havia conflito, para eles era muito claro o que é ser goês. Não percebem que as ‘crianças de uma terceira cultura’ têm um conceito muito diferente do mundo e a sua perspectiva da vida é única”, assume.

Já a construção narrativa, para uma autora cujo lugar de pertença está longe de adquirir contornos definidos, continua a ser um caminho de exploração e descoberta contínuas: “Este tipo de desconexão faz-nos crescer de uma forma muito única. E gerar arte a partir desse lugar é o que me interessa, e é algo que estou a aprender, enquanto sigo em frente, por isso não sei que aparência tem”.

A escritora, que depois da passagem por Inglaterra e pelos Estados Unidos reside actualmente em Goa, diz escrever a partir de “três ou quatro centros de trauma, como feridas”: “Se a arte é gerada a partir de uma ferida ou de uma área de conflito, os meus centros de trauma é ser indiana, ser goesa, ser mulher, ser católica e ser ‘third culture kid’”.

E de que modo isso se reflecte na escrita? “Eu sei agora que o meu subconsciente é conduzido por estas coisas e tenho a certeza que está ao longo de todo o texto. O livro é uma história, as pessoas não precisam de conscientemente o conectar com isso”. Questionada sobre se reconhece algum vínculo à cultura portuguesa, que também lhe paira em raízes remotas, a escritora é peremptória: “Não, de forma alguma”, assume.