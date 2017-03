Henrique Raposo: “Polémica nasceu de um equívoco”

O autor apresentou ontem o seu livro “Alentejo Prometido”, que considera uma obra que será muito fácil de compreender pelos portugueses de Macau. A obra não é mais do que uma narrativa de alguém que está entre fronteiras, à procura da sua identidade e da sua pátria.

Rodrigo de Matos

Foi atacado por todos os lados, em meio a uma polémica que alastrou nas redes sociais, no ano passado. Henrique Raposo falou ontem em Macau do seu livro “Alentejo Prometido”, numa palestra integrada na série “Autores e os seus Livros”, no âmbito da edição de 2017 do Festival Literário de Macau – Rota das Letras. À margem da sessão, o autor conversou com o PONTO FINAL e explicou que a polémica em torno da sua obra foi motivada, sobretudo, pelo desconhecimento.

“A polémica começou ainda antes do livro ter sido lançado e isso diz tudo. Foi alimentada por pessoas que não leram o livro. Tão simples como isso”, resumiu o escritor e cronista, que considera que o público de Macau terá, pelo contrário, facilidade em perceber o seu ponto-de-vista. “Um português de Macau, nascido ou não aqui, acho que percebe bem o livro, porque é sobre alguém que está entre fronteiras, à procura da sua identidade, da sua pátria, da sua terra. Julgava que a ia encontrar, mas não a encontrou. É um livro, acho eu, um pouco trágico”, explica o também cronista do jornal Expresso e da Rádio Renascença.

Nascido numa família originária do Alentejo, que migrou para a Grande Lisboa, Henrique Raposo cresceu na periferia da capital: “Obviamente, quando cresces às portas das grandes cidades e tens pais da província, não és nem dum lado nem do outro, e isso sempre me marcou bastante, porque eu não sei dizer qual é a minha terra”, recorda o autor. “Pensava que ia encontrar essas raízes no Alentejo, mas não encontrei. Não sou alentejano. Estaria a mentir se dissesse o contrário, a inventar um passado e uma identidade que não existem. Tenho de me reconciliar com o facto de não ter terra. Isso custa-me bastante”, admite.

“O livro não é um ensaio”

Elogiando a coragem e a qualidade da escrita de Raposo, Sérgio de Almeida Correia, responsável pela apresentação do autor na sessão de ontem, considerou “Alentejo Prometido” um livro “que se deixa ler com gosto, independentemente da concordância com as ideias nele expostas”. O moderador confessou, ainda assim, um certo espanto: “Devo dizer com franqueza que fiquei arrepiado com algumas coisas que li nesse ensaio”.

Henrique Raposo reagiu explicando que o primeiro equívoco estava justamente na classificação da sua obra: “O livro não é um ensaio, ao contrário do que muitas pessoas pensam. É um retrato pessoalíssimo. Cheguei a pensar fazê-lo em formato de romance, pela capa protectora que isso dá, mas achei que isto tinha de ser uma coisa colada à pele. Tinha de ser eu, Henrique, e não um alter-ego qualquer. Acabou por ser uma crónica de 200 mil caracteres”.