Governo disponibiliza 18 lojas para arrendamento em Seac Pai Van

O Governo lançou ontem um concurso público tendo em vista a concessão de 18 espaços comerciais no edifício Ip Heng, em Seac Pai Van. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, cinco dos espaços comerciais, com uma área de 50 por 134 metros quadrados, deverão ser utilizados como restaurantes e estabelecimentos de restauração. Um deles, situado no rés-do-chão do complexo residencial, com uma área de 100 metros quadrados, deverá ser arrendado por 82 mil dólares de Hong Kong mensais. O outro, com uma área de 134 metros quadrados, pressupõe o pagamento de uma renda da ordem dos 109 mil dólares de Hong Kong. A renda média nestes dois estabelecimentos, por metro quadrado, está fixada em mais de 800 dólares.

Já os outros três estabelecimentos comerciais, com uma área de cerca de 50 metros quadrados, deverão implicar o pagamento de rendas mensais que oscilam entre os 25 e os 32 mil dólares de Hong Kong. As 13 restantes lojas serão usadas essencialmente para venda a retalho e prestação de serviços.

Apesar das rendas elevadas, não faltaram interessados na concessão dos espaços, com o Instituto Cultural a receber um total de 77 candidaturas ao arrendamento das 18 lojas.