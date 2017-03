Governo convoca sessão sobre o metro ligeiro para 25 de Março

O período do processo de consulta pública alusivo à “Lei do Sistema de Transporte de Metro Ligeiro” termina a 12 de Abril, mas antes de se esgotarem os 60 dias definidos pelo Governo para tomar o pulso à população, o Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas (GIT) e a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) querem garantir que é auscultado o maior número de residentes possível. Os dois organismos vão dinamizar a 25 de Março uma sessão aberta ao público com o objectivo de recolher novas opiniões. A iniciativa, informa o GIT em comunicado, decorre a partir das três da tarde no edifício-sede da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego.

A “Lei do Sistema do Transporte de Metro Ligeiro” abrange as regras e regulamentos relativos às operações e à gestão dos sistema de metro de superfície do território e define os direitos, as responsabilidades e dos deveres tanto dos passageiros, como da entidade responsável pelas operações.