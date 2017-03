Galaxy prepara-se para investir 43 mil milhões no resort do Cotai

Francis Lui Yiu Tong, vice-presidente da operadora Galaxy Entertainment, diz que a empresa está preparada para investir pelo menos 43 mil milhões de dólares de Hong Kong no desenvolvimento das fases número três e quatro do Galaxy Resort, no Cotai. De acordo com o portal GGR Asia, as afirmações foram feita em Pequim a jornalistas da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

Os números agora revelados são mais baixos do que aqueles que foram inicialmente adiantados pela concessionária de jogo no primeiro trimestre de 2014. Nessa altura, num comunicado à bolsa de Hong Kong, a operadora falava de um investimento que se situava entre os 50 mil milhões e os 60 mil milhões de dólares de Hong Kong.

Francis Lui revelou igualmente outros detalhes do projecto, nomeadamente que a fase três vai ter um centro para exposições e uma arena para concertos. Já a fase quatro vai ter como público-alvo as famílias e os clientes da classe média.