Cunene: Depois da seca, a tempestade

A província do Cunene, no sul de Angola, está a registar cheias causadas pela chuva e a subida de caudais, após cinco anos de seca severa, que afectou 500 mil pessoas, informou ontem a Protecção Civil.

A informação prestada pelo segundo comandante do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros do Cunene, Paulo Calunga, refere que as cheias estão a afectar a cidade de Ondjiva, capital da província, mas que a situação está controlada.

“Neste momento estamos a ser pressionados pelas águas que vêm a montante, estamos a falar das águas que estão a vir a partir do Vinhate, passando pela sede do Muculongonjo, Mupa, Evale e depois aqui os arredores de Ondjiva e depois Namacunde”, explicou.

O responsável frisou que as cheias foram provocadas pelo aumento do caudal do rio Evale, inundando o cidade de Ondjiva: “Estamos numa situação de cheias provocadas pelas águas do rio, a partir do Evale, ela espraia-se, o rio não tem caracterização e esta água vem de forma descendente para a sede de Ondjiva que é a capital da província”, referiu.

Paulo Calunga frisou que as cheias têm trazido outra “grande preocupação” aos serviços de protecção civil e bombeiros, que se prende com os afogamentos: “Desde o final de Fevereiro tivemos já dois afogamentos e um é bastante recente. Aconteceu no perímetro do mercado de Chamucuio, uma pessoa de 35 anos, à noite, a tentar fazer a travessia em estado de embriaguez, o infortúnio aconteceu”, disse.

Os aguaceiros que caem nos últimos dias sobre a província do Cunene causaram várias inundações, alagando ruas e residências, na capital provincial, o que obrigou alguns habitantes de Ondjiva a abandonarem temporariamente as suas casas.