Comerciantes acusam Governo de protelar regresso de aves vivas aos mercados

A Associação dos Negociantes de Aves Domésticas de Macau acusa o Governo de falta de sinceridade e de cultivar uma atitude preconceituosa no que toca à venda de aves vivas nos mercados do território.

Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o presidente do organismo, Leong Meng Lap, lembrou que a venda de galinhas e de outras aves nos mercados de Macau foi suspensa há mais de um mês. O responsável adiantou que desde então os comerciantes já estiveram por duas ocasiões reunidos com representantes do Governo, em encontros que acabaram por se revelar pouco frutuosos. Da parte do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), a Associação não obteve qualquer informação relativamente à data em que a venda de aves vivas pode ser reiniciada, nem quaisquer garantias relativamente ao subsídio que os comerciantes deverão receber se o Governo avançar para a substituição da venda de aves vivas por carne congelada.

O dirigente associativo espera que, ao invés de partir de imediato para a proibição, o Governo tenha abertura para discutir com as autoridades do Continente o reforço dos mecanismos de supervisão em quarentena.

Confrontado com a Ou Mun Tin Toi, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais reiterou que as autoridades do território se mantêm em comunicação constante com as entidades congéneres do Continente e sublinha que ambas as partes ainda não chegaram a consenso sobre a altura mais adequada para permitir que a venda de aves vivas no território seja reatada.