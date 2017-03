Alerta à navegação devido à fraca visibilidade

O nevoeiro que se abateu sobre Macau obrigou a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) a emitir ontem um novo alerta, recomendando a todas as embarcações que navegassem com cautela redobrada. Ao final da manhã de ontem a visibilidade melhorou e os ferry boats de alta-velocidade retomaram as operações, mas o organismo manteve o apelo devido às flutuações de visibilidade. No total, a neblina afectou 22 ligações marítimas com origem ou destino aos Terminais Marítimas do Porto Exterior e Provisório do Pac On.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...