A condição da mulher em tempo de guerra, no Armazém do Boi

Os tempos são de paz, mas no final do próximo mês o Armazém do Boi propõe uma reflexão em forma de drama sobre o papel e o lugar da mulher em períodos de conflito. “Guns and Flowers – Experimental Theatre Work” cruza conceitos de guerra e género, num espectáculo em que se misturam teatro, música e movimento.

A 21 e 22 de Abril, às 20 horas, o Armazém do Boi acolhe o espectáculo “Guns and Flowers – Experimental Theatre Work”. O projecto dramatúrgico, organizado pela entidade cultural sediada na Avenida do Almirante Lacerda, tem por base a condição da mulher em contexto de guerra e de pós-guerra, cruzando os conceitos de guerra e género. O espectáculo apresenta-se como um exercício dramático interdisciplinar, que cruza teatro, música e movimento.

A obra teatral, num registo experimental, retrata as atribulações e as dificuldades com que as mulheres se confrontam em tempo de guerra e nos períodos subsequentes, focando-se em conceitos em torno do conflito e da noção de género. Não se trata, explica o comunicado remetido pelo Armazém do Boi, de uma dicotomia entre homens e mulheres. Em palco, são actores e actrizes aqueles que tentam dar mostras de humanidade através dos diferentes papéis interpretados, especialmente na qualidade de mulheres-soldado: “Independentemente do passado e presente, as pessoas no tempo de guerra são vistas como ‘consumíveis’. Depois da guerra, as mulheres são mesmo classificadas como ‘defeituosas’, e dificilmente podem integrar-se de forma bem sucedida na família e na sociedade. Mesmo que as mulheres não estejam na prisão, os seus estados físicos e mentais estão ainda ‘presos’ em cantos escuros de algum lugar”, pode ler-se na nota remetida à imprensa pela organização.

A performance, num registo interdisciplinar, que cruza teatro, música e o movimento, aborda ainda o trabalho duro a que estão sujeitas as populações em tempo de conflito, com vista à sobrevivência, o que implica muitas vezes a criação de objectos através de materiais deixados para trás: “Para as mulheres, o artesanato não é mais um interesse ou um hobby. Depois da guerra, têm que seguir as suas vidas recorrendo a esta técnica. Através da qual, podem talvez devolver a alguém a felicidade no momento de ofertar, ou obter algum lucro quando conseguem vender as peças. Por último, mas o mais importante, é o facto de poderem receber uma cura pessoal e prazer no processo de fazer”.

O bilhete para o espectáculo, com a duração de 60 minutos, tem um custo de 100 patacas.