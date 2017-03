Zona da Grande Baía abre novas oportunidades para Macau

Analistas ouvidos pela agência Xinhua consideram que a criação de um grande centro interurbano facilita o mapeamento de estratégias de crescimento. A Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau tem como referência outras famosas zonas de baía, tais como Los Angeles, Nova Iorque ou Tóquio.

Macau e Hong Kong vão ter à sua disposição novas oportunidades de crescimento com o aparecimento da Zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. A ambiciosa iniciativa do Governo Central, destinada a impulsionar o desenvolvimento da região de expressão de língua cantonesa no Sul do país, representa boas notícias para as duas Regiões Administrativas Especiais, na opinião de académicos e analistas económicos.

No balanço anual do trabalho governativo, feito no início do mês em Pequim, o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, anunciou que o Governo pretendia traçar um plano de desenvolvimento de um gigantesco aglomerado urbano na Zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, numa tentativa de valorizar em pleno os respectivos pontos fortes de Macau e de Hong Kong, elevando as suas posições e o papel que desempenham na abertura e desenvolvimento económico da República Popular da China.

A ideia de criar essa Zona da Grande Baía não é nova. No mais recente Plano Quinquenal (2016-2020), anunciado no ano passado, já era assumido o objectivo de promover um projecto com contornos inéditos na história da China. Trata-se de uma versão mais actualizada de iniciativas de desenvolvimento regional anteriormente promovidas por Pequim, tais como o Delta do Rio das Pérolas e o Pan-delta do Rio das Pérolas, que “transcende divisões regionais para destacar a eficiência do crescimento económico no centro como um todo”, observa Andrew Fung, director-executivo do banco Hang Seng, citado pela agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

Reportando-se a um espaço natural e geológico que transcende as divisões administrativas, o conceito em que se alicerça a Zona da Grande Baía “facilita o mapeamento de estratégias de crescimento tendo como referência outras famosas zonas de baía, tais como Los Angeles, Nova Iorque ou Tóquio”, considera Ma Xufei, director do Centro de Empreendedorismo do Universidade Chinesa de Hong Kong. O académico cita ainda o exemplo de Xangai como um centro financeiro bem sucedido: “Tal foi possível através da interacção com o Delta do Rio Yangtze, um centro fabril chave no Leste da China, ligando os seus serviços financeiros à economia real”.

O centro interurbano irá envolver as Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e Macau, além de nove cidades na província de Guangdong, nomeadamente a capital Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Zhongshan, Dongguan, Huizhou, Jiangmen e Zhaoqing. Os analistas acreditam em novas oportunidades de crescimento criadas pelas dinâmicas colaborativas do centro proposto.