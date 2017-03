Um hino à diversidade. USJ organiza feira multicultural

A Universidade de São José (USJ) acolhe desde 2010 uma feira cultural anual que se propõe concentrar, num mesmo espaço, ecos das tradições e da cultura dos países de origem estudantes internacionais da universidade. A edição de 2017 da “International Cultural Fair” vai decorrer na sexta-feira, ao final do dia. No total serão 16 os países representados, num evento com música, dança e gastronomia.

A ideia subjacente ao projecto é uma só: dar oportunidade aos alunos de desenvolver uma melhor relação com cenários culturais que se diferenciam daqueles em que cresceram e com os quais se identificam. A Universidade de São José (USJ) organiza desde há seis anos a esta parte uma feira onde os alunos internacionais da instituição dão a conhecer os seus países de origem através da música, da gastronomia, da dança e dos trajes tradicionais. A universidade assume que o evento, agendado para a próxima sexta-feira, se propõe destacar “a importância da cultura de cada um” com o propósito exclusivo de promover um melhor ambiente de aprendizagem.

Chegaram de 16 países para estudar em Macau. Em comum têm a Universidade de São José, onde já representam 21 por cento do total de alunos que frequentam o estabelecimento de ensino superior. No presente ano lectivo, o número de alunos oriundos de fora de Macau ultrapassa as duas centenas, número que vai ao encontro dos objectivos de crescimento da USJ. A universidade decidiu, em 2010, que as diferenças culturais devem ser celebradas e valorizadas, no sentido de “promover o desenvolvimento do sentimento de pertença à universidade e ao rápido crescimento do ambiente multicultural de Macau”, explicou ao PONTO FINAL a responsável pelo Gabinete de Relações Internacionais e Cooperação Regional, Paula Mota, e tem vindo a promover desde então um certame que festeja precisamente a diferença e a riqueza cultural.

A “International Cultural Fair” é “um evento organizado por estudantes de diferentes nacionalidades que frequentam a USJ e tem o objectivo de promover a sua cultura e a aprendizagem sobre a cultura dos outros alunos. Através de diferentes actividades, a universidade chama a atenção dos estudantes para novas dimensões culturais, inseridas num mundo globalizado”, explicou a responsável.

A edição deste ano do certame tem arranque previsto para as 18h da próxima sexta-feira e prolongam-se até às 21h30. As performances e a animação cultural estarão a cargo de alunos oriundos do Myanmar, de Taiwan, da Indonésia, de Timor-Leste e da China Continental, bem como do grupo “Catholic Society” (Sociedade Católica) e do agrupamento musical da Universidade de São José. Entre as performances haverá também espaço para uma mostra de trajes tradicionais e para degustação de iguarias gastronómicas dos 16 países representados na feira: “A necessidade de ser pró-activo nesta convergência cultural é inseparável do património, da tradição e da cultura de cada estudante”, salientou Paula Mota ao PONTO FINAL. A responsável defende ainda que “os estudantes devem aprender e apreciar as qualidade de cada cultura”: “A importância individual e colectiva de todos nesta comunidade académica será realçada [na feira] de forma a permitir uma maior aprendizagem. Este tipo de eventos promove também a interacção social entre os estudantes num contexto de aprendizagem e auto-descoberta”.

A “International Cultural Fair 2017” decorre na próxima sexta-feira, no jardim das instalações do polo do NAPE da Universidade de São José, Entre as nações representadas no certame estão o Myanmar, a China Continental, as Filipinas, o Vietname, o Brasil, a Indonésia, a Guiné-Bissau, Timor-Leste, a Costa do Marfim, o Paquistão, Portugal, Cabo Verde, Taiwan e a Nigéria. J.F.