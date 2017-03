Sérgio Godinho leva lições sobre música e literatura aos alunos da EPM

O Festival Literário Rota das Letras levou Sérgio Godinho à Escola Portuguesa de Macau (EPM), para uma sessão de conversa entre o cantautor e os alunos. Godinho teve direito a uma surpresa ao entrar no auditório. Já os estudantes conseguiram arrancar do veterano cantor um ou dois temas.

Fotografia: Eduardo Martins;

Entraram no auditório empunhando maracas artesanais, distribuídas pela professora junto à porta. Espalharam-se pelo espaço e entre conversa e risos, não conseguiam disfarçar a ânsia de ver chegar uma figura de que sempre ouviram falar com a reverência devida aos imortais. Estenderam-se por duas semanas, os ensaios para dominar o ritmo e memorizar a letra da música de uma das vozes mais famosas da música portuguesa das últimas quatro décadas: Sérgio Godinho. Em Macau pela sexta vez, desta feita como convidado do Festival Literário Rota das Letras, o cantor foi recebido na Escola Portuguesa de Macau (EPM) por alunos do 2º ao 5º ano, que lhe deram as boas-vindas com um “abraço” musicado.

“Boa tarde! Já todos conhecem o Sérgio Godinho?”, questionou uma das docentes, que tentava controlar a custo agitação das crianças. “Sim!”, responderam em uníssono, os olhos fervilhantes de curiosidade. Aos pequenos, Godinho falou de uma das obras infanto-juvenis – “O Pequeno Livro dos Medos – que escreveu e ilustrou com aguarela já lá vão 13 anos. Deixou para outro público a apresentação do seu primeiro romance – “Coração Mais que Perfeito” – que o trouxe, desta vez, a Macau.

“É um livro que fala dos medos. E os medos são uma coisa de todas as idades, não é? Todos nós temos medos. Temos medo de coisas e cada qual tem um medo de uma coisa em especial. (…) Estes medos ficam escritos no corpo, é como se estivessem escritos cá dentro do nosso corpo. Não se vê, mas estão escritos cá dentro”, explicou Sérgio Godinho aos alunos, atentos mas sempre inquietos.

Sobre o emprego da melodia na escrita, questionou Helena Ramos, que moderou a sessão, o autor afirma que ainda que sejam expressões que se distanciem, existe uma relação entre as duas: “Quando se escreve, assim como quando se canta, nós queremos que as outras pessoas também sintam isso, que gostem e que pensem da sua maneira e que façam, muitas vezes até, os seus próprios escritos, os seus próprios desenhos, as suas próprias músicas”, esclareceu.

Braços ao alto, muitos, assim que se percebe que Sérgio Godinho vai responder às questões que os inquietaram até então. “Pode cantar uma música sua?”, questionou Martim, aluno do 3º ano, ao que Godinho tenta esquivar-se. No entanto, entrega-se à “Canção do Abraço” e à música que compôs para a sua Leonor, “O Primeiro Gomo de Tangerina”, mais tarde.

“Mas porque é que gosta de música?”, atira ao microfone o pequeno André, a voz embargada pelo nervosismo. “Eu gosto de música porque toda a gente nasce com ela”, responde Godinho. “Eu acho que todos nós ouvimos música à nossa volta. Muitas vezes nós conseguimos fazer música com muito pouca coisa. Às vezes, até a podemos fazer sem acompanhamento nenhum e só cantar ou cantarolar. É uma coisa natural em nós”, diz.

Alice, por sua vez, quis onde vai Godinho encontrar a sua inspiração: “É olhar à volta. Às vezes, há uma frase que parece que não é nada, que a gente ouve e que inspira para fazer uma coisa. Às vezes são frases muito simples. É preciso aproveitar as pequenas coisas para compor e criar”, responde o músico.

O tempo é pouco para todas as perguntas que se seguem, em torrente, ao longo da sessão. “Meninos, acabaram as perguntas? Gostaram ou não?”, questiona outra das professoras presentes. “Sim!”, respondem os estudantes mais uma vez em conjunto, e voltam, entre risos e gracejos, para a sala de aula. J.F.