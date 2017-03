Sérgio Godinho e Abdulai Silá abordaram papel da literatura na formação da identidade nacional

Autores trouxeram para o Rota das Letras a discussão do papel da Literatura na formação da identidade nacional. Em foco esteve também a forma como a literatura reflecte as mudanças que ocorreram tanto em Portugal como na Guiné-Bissau.

Fotografia: Eduardo Martins;

João Santos Filipe

Com moderação do escritor e académico José Manuel Simões, Sérgio Godinho e o escritor guineense Abdulai Silá abordaram ontem a importância do escritor na construção da identidade nacional, em mais uma sessão do Rota das Letras – Festival Literário de Macau.

Na sua intervenção inicial, Abdulai Silá explicou que o escritor pode assumir um papel importante na difusão de mitos que permitam aos cidadão de determinada nação identificarem-se como parte de algo maior. Apesar de não serem narrativas verdadeiras, ou totalmente verdadeiras na sua essência, a verdade é que tais mitos se prefiguram como apelativos para os leitores.

“Uma coisa que se torna num mito não é propriamente a realidade, mas algo que se assemelha à realidade. Há uma semelhança no mito com a realidade, e como membros de uma nação sentimo-nos felizes por acreditar que aquilo é a realidade. Dá-nos forças”, defendeu o escritor africano, que confessou o desejo de também ele contribuir para a criação da identidade guineense.

“A narrativa da literatura permite ligar as pessoas através da narração, não pela forma como aconteceram, mas de uma forma mais apelativa com a qual o leitor se identifica. É uma das forma que permite criar um sentimento de pertença, sendo que as pessoas aderem a este sentimento através da literatura de forma voluntária”, defendeu.

Por sua vez, Sérgio Godinho concordou com o ponto de discussão e trouxe para a conversa o exemplo de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, e a forma como os seus feitos foram narrados por Joaquim de Oliveira Martins, um dos mais conhecidos historiadores portugueses.

“Sem dúvida que D. Afonso Henriques teve muita coragem. Mas a forma como Joaquim Oliveira Martins aborda a forma como Afonso Henriques assaltava os castelos à noite, com a faca nos dentes, está muito longe da realidade”, disse o músico e escritor.

“Normalmente fala-se de Afonso Henriques como um homem alto, mas a verdade é que ainda hoje não sabemos se essa imagem corresponde à verdade,” acrescentou.

Identidades nacionais em mudança

Ao mesmo tempo, os dois autores partilharam angústias em relação à identidade e às realidades dos respectivos países. Abdulai Silá confessou mesmo a sua preocupação com sentimento de pertença na Guiné Bissau: “Eu sou mais velho do que o meu país. Quando ele nasceu eu já tinha 16 anos. Sou co-obreiro e posso dizer que a minha geração foi mais feliz porque vimos o nosso sonho concretizado”, afirmou. “Mas este sonho começou a ser beliscado e já não é perceptível para as gerações actuais”, frisou.

Em planos diferentes, um cenário semelhante foi traçado por Sérgio Godinho, uma das principais vozes da música de intervenção portuguesa que marcou o fim do regime do Estado Novo e o início do regime democrático: “Temos uma identidade portuguesa, cheia de conflitos, mas que não deixa de ser uma identidade muito marcada pela falta de auto-confiança, mesmo que muitas vezes não nos apercebamos. E nem muitas vezes para melhor”, afirmou