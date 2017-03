Segundo julgamento de Donald Tsang marcado para Setembro

O antigo chefe do Executivo da vizinha Região Administrativa de Hong Kong, Donald Tsang, vai ser julgado por corrupção a partir de 26 de Setembro, foi ontem anunciado.

O segundo julgamento de Donald Tsang, que foi chefe do Governo de 2005 a 2012, deve demorar 25 dias, noticia a Rádio e Televisão Pública de Hong Kong (RTHK), citando o anúncio saído de uma pré-audiência realizada à porta fechada, a qual antecede uma outra marcada para o próximo dia 12 de Maio.

Tsang, 72 anos, foi condenado, no mês passado, a uma pena de 20 meses de prisão, após ter sido considerado culpado de conduta indevida durante o período em que liderou a Região Administrativa Especial, transformando-se no titular do mais alto cargo de Hong Kong a ser condenado num caso criminal, uma decisão da qual anunciou entretanto que vai recorrer.

No segundo julgamento, Donald Tsang vai responder por corrupção, depois de no primeiro o júri não ter alcançado um veredicto maioritário relativamente à acusação de que o ex-líder do Governo aceitou como vantagem a remodelação e renovação gratuitas de uma ‘penthouse’, na cidade vizinha de Shenzhen, do empresário Bill Wong em troca da atribuição de uma licença de rádio digital a uma das suas empresas.