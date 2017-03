Prémio para Lúcio Manjate é “uma alegria para Moçambique”

A escritora e activista cultural Deusa d’África defendeu ontem, em Macau, que a atribuição do Prémio Literário Eduardo Costley-White a Lucílio Manjate “é uma alegria” e uma “festa para Moçambique”.

O escritor moçambicano Lucílio Manjate, com a obra “Rabhia”, é o vencedor da primeira edição do Prémio Literário Eduardo Costley-White, anunciou esta segunda-feira a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).

Um total de 34 escritores de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe candidatou-se à primeira edição do Prémio Literário Eduardo Costley-White, que promove novos talentos africanos de língua portuguesa: “É uma alegria, uma festa, levarmos este prémio para Moçambique, tendo em conta que é um prémio que teve como candidatos vários outros escritores de outros países e também é uma oportunidade, sobretudo por tratar-se de um escritor jovem, que ainda tem muita coisa para dar para os leitores, independentemente da sua área geográfica”, disse à agência Lusa Deusa d’África, em Macau, onde se encontra a participar no Festival Literário Rota das Letras. “É emocionante”, acrescentou Deusa d’África, pseudónimo de Dércia Sara Feliciano.

Casado e pai de dois filhos, Manjate, de 36 anos, tem publicadas várias obras de ficção, entre as quais “Manifesto” (2006), “Os Silêncios do Narrador” (2010), “O Contador de Palavras” (2012), “A Legítima Dor da Dona Sebastião” (2013) e “O Jovem Caçador e a Velha Dentuça” (2016), inéditas na edição livreira portuguesa.

O escritor venceu este prémio com a obra “Rabhia”, que descreve como “uma história de amor e de morte”. “Uma história de guerra e de heróis; uma história de conspirações e do crime organizado; de tradições que chocam com a modernidade; de confronto de gerações.”