A Associação de Beneficência e Assistência Mútua dos Moradores do Bairro da Ilha Verde manifestou-se preocupada com o estado em que se encontra uma parede, já com 100 anos, situada na Estrada do Arco, junto à Avenida do Almirante Lacerda. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o vice-presidente da associação dos moradores do bairro da Ilha Verde, Chan Fong, alertou o Instituto Cultural (IC) a prestar atenção a uma questão que tem vindo a ser ignorada há já muito tempo.

