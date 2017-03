Oriana Pun é a nova advogada de defesa de Ho Chio Meng

Oriana Pun é a nova responsável pela defesa do antigo Procurador Ho Chio Meng, noticiou ontem a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau.

A equipa que vai defender o antigo responsável pelo Ministério Público do território adiantou ainda que solicitou ao Tribunal de Última Instância que suspenda o julgamento, de modo a permitir que Oriana Pun e os restantes causídicos envolvidos na defesa de Ho tenham tempo para preparar a defesa. A possibilidade está, de resto, contemplada na Lei, que prevê que seja atribuído um período de 30 dias à nova equipa de defesa para que esta se possa inteirar dos meandros do caso.

Ho Chio Meng, recorde-se, responde desde 9 de Dezembro em Tribunal pela prática de mais de 1500 crimes, num processo que envolve vários volumes com milhares de páginas.

Oriana Pun – escreve a Rádio Macau – é advogada desde 2005, domina a língua portuguesa e integra a Direcção da Associação dos Advogados de Macau. Ho Chio Meng tinha até ao dia de hoje para apresentar uma nova equipa de defesa e evitar, assim, se defendido por um advogado oficioso.

Leong Veng Pun abriu mão da defesa de Ho Chio Meng a meio da semana passada, depois de acusar um dos juízes que integram o colectivo do Tribunal de Última Instância de agir de forma parcial. Dada a decisão do causídico, o TUI acabou por anular as audiências do julgamento que se encontravam marcadas até ontem. Por esclarecer ainda está se o Tribunal de Última Instância vai responder afirmativamente ao pedido formulado pela equipa dirigida por Oriana Pun de suspender o julgamento para que os novos responsáveis pela defesa de Ho Chio Meng consultem o processo.