Começaram ontem os trabalhos de vistoria e de reparação do telhado da Casa de Lou Kau, imóvel patrimonial situado na Travessa da Sé. De acordo com um comunicado do Instituto Cultural – organismo responsável pelos trabalhos –, a recuperação deverá terminar no início de Abril, sendo que, durante este período, o 1º piso da casa permanecerá temporariamente encerrado. O rés-do-chão da casa, no entanto, estará aberto ao público.

