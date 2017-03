O caminho das religiões nos dias que correm

Depois de uma sessão centrada no olhar do Islão sobre o papel das religiões, o ciclo “O Sagrado e o Profano” vira-se agora para a perspectiva do cristianismo”. A série de palestras pretende cobrir as principais religiões, em busca da dimensão espiritual do ser humano moderno.

Rodrigo de Matos

O papel da religião e da espiritualidade no mundo contemporâneo é o foco central de um ciclo de palestras realizado pelo Fórum Luso-Asiático, que se volta agora para a religião cristã, com a sessão “A luta pela essência da fé. A profundidade da fé”, a cargo do padre jesuíta Stephan Rothlin, no dia 24, às 18h30, no auditório da sede dos Correios de Macau, no Largo do Senado.

Director do Instituto Ricci, Stephan Rothlin tem uma carreira como padre jesuíta e como académico e consultor de empresas, sendo que focou a sua actividade académica na área da ética aplicada aos negócios: “Podemos esperar uma análise da visão cristã do mundo, em que a fé exerce um papel de cimento da própria identidade da comunidade”, antevê Arnaldo Gonçalves, presidente do Fórum Luso-asiático.

Na sua palestra, Rothlin irá partir do filme “Silêncio” (foto), do realizador norte-americano Martin Scorsese – vencedor do Óscar de Melhor Fotografia, a estrear em breve nos cinemas de Macau – para explanar a sua visão acerca da questão da difusão da fé e de como ela se situa perante os desafios da sociedade contemporânea: “Os jesuítas têm uma presença de 400 anos em Macau, que chegou a ser um centro de irradiação da fé cristã de onde partiram missões para a China, o Japão ou o Sri Lanka”, observa Gonçalves. A película de Scorsese conta a história de dois padres jesuítas portugueses, que em 1640 partiram numa jornada missionária para o Japão, onde acabam por enfrentar uma violenta perseguição religiosa.

Correr as religiões todas

A palestra será a segunda do ciclo “O Sagrado e o Profano”, que começou com o olhar do Islão sobre o papel das religiões: “A nossa intenção é correr todas as principais religiões. Ainda não temos a ordem definida, mas o plano é abordar também a seguir a visão do judaísmo e as religiões asiáticas, passando pelo budismo, taoísmo e confucionismo, mesmo não sendo esta última propriamente uma religião”, adiantou o presidente do Fórum Luso-asiático, que também é colunista do PONTO FINAL.

O responsável avança ainda que deverá ser o próprio a encerrar o ciclo, com uma palestra acerca da espiritualidade em geral: “Não sigo nenhuma religião em particular, mas penso que temos e devemos dar importância a essa dimensão espiritual do ser humano, sobretudo nos dias que correm. Vou abordar isso filosoficamente”, promete Arnaldo Gonçalves.