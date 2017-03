Nevoeiro levou DSAMA a aconselhar cautela

O véu de neblina que durante grande parte do dia de ontem se abateu sobre o território obrigou a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água a fazer literalmente um aviso à navegação. O organismo emitiu uma nota em que recomendou aos responsáveis pelas embarcações que navegam ao largo do território que o façam com particular cautela, dada a escassa visibilidade decorrente da massa de nevoeiro que envolve Macau.

A DSAMA estendeu o mesmo apelo aos praticantes de actividades desportivas e aos residentes envolvidos noutras actividades ligadas a actividades marítimas. O organismo liderado por Susana Wong Soi Man recomendou ainda uma maior atenção aos horários das carreiras de jetfoil com origem ou chegada a Macau, antecipando a possibilidade do nevoeiro poder originar atrasos ou o cancelamento de ligações. O aviso é válido, de resto, até ao dia de hoje, a julgar pelas previsões da Direcções dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos. O organismo liderado por Fong Soi Kun explicou que o fenómeno se ficou a dever a uma massa de ar húmido proveniente das regiões equatoriais. Em alguns pontos do território, a visibilidade esteve durante algum tempo reduzida a pouco mais de 200 metros, com a humidade a atingir registos que oscilaram entre os 98 e os 99 por cento em muitas das estações meteorológicas do território.

A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos espera que o nevoeiro se mantenha até às primeiras horas da manhã de hoje, devendo se dissipar antes do meio-dia devido ao impacto de uma frente fria. Ao longo do dia, as temperaturas deverão cair ligeiramente. A queda das temperaturas deverá fazer-se acompanhar por aguaceiros ligeiros, avisa o organismo dirigido por Fong Soi Kun. Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos reforçam ainda as recomendações emitidas pela Direcção de Serviços de Assuntos Marítimos e de Água no que respeita aos cuidados a ter no âmbito da navegação marítima, estendendo o mesmo apelo à circulação rodoviária.