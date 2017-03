Malawi desiste de provas africanas por falta de dinheiro

A Federação de Futebol do Malawi (FAM) anunciou ontem que vai desistir da qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2019 devido a problemas financeiros.

A mesma federação também vai abdicar da edição de 2018 do Campeonato das Nações Africanas (CHAN), prova que junta as melhores selecções africanas, mas apenas com jogadores a actuarem no continente.

Em comunicado, a FAM justificou esta decisão com “falta de fundos” e afirmou que foi tomada “depois de ponderadas várias hipóteses”.

Consciente das “implicações negativas”, já que se arrisca a ser suspensa pela Confederação Africana de Futebol (CAF), a FAM tomou esta decisão “devido ao actual nível de desespero”.

A FAM tem sido financiada exclusivamente pelo Governo do país, depois de várias empresas terem retirado os seus patrocínios devido à crise financeira. O ministro dos Desportos do Malawi, Henry Mussa, considerou esta opção “precipitada”, acusando a FAM de ter tomado esta decisão “sem ponderar outras alternativas”.