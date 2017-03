Leonel Alves questiona razoabilidade da recuperação de terras pelo Governo

O deputado Leonel Alves, na qualidade de delegado de Macau à Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CPPCC), defendeu ontem à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que a nova Lei de Terras de Macau não violou a Lei Básica, garantindo ainda que não percebe por que razão a questão foi sugerida, já que, como recordou, a legislação foi discutida e aprovada na Assembleia Legislativa.

No entanto, o causídico e deputado questionou ainda a razoabilidade da recuperação de terrenos por parte do Governo, já que não são vários os casos em que os atrasos verificados no aproveitamento das parcelas não são imputáveis às pessoas ou entidades a quem foram concessionados os terrenos. Leonel Alves quer ainda saber se o Executivo procurou ouvir o posicionamento da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês relativamente às questões em causa.