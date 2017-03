Lei de Protecção dos Consumidores só chega à AL depois das eleições

Foi considerada urgente pelo presidente da Assembleia Legislativa, mas só após as eleições deve aterrar no hemiciclo. Wong Hon Neng, presidente da Comissão Executiva do Conselho de Consumidores, diz que o Governo só vai fazer chegar à AL proposta de lei de Protecção dos Consumidores na próxima sessão legislativa.

A Lei de Protecção dos Direitos e Interesses dos Consumidores foi considerada urgente em Fevereiro pelo presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng, mas o Governo admite que o documento só deverá entrar no hemiciclo já depois das eleições, que decorrem a 19 de Setembro. Esta hipótese foi admitida pelo presidente da Comissão Executiva do Conselho de Consumidores, Wong Hon Neng, em resposta a uma interpelação do deputado Si Ka Lon, entregue no mês passado: “Como a lei tem vários artigos e um conteúdo complexo e sabendo que este ano vão ser realizadas eleições para a Assembleia Legislativa e que só sobram alguns meses antes do acto eleitoral, este documento deve ficar em suspenso até à próxima sessão legislativa”, defendeu Wong Hon Neng.

“Por isso, nesta altura o Governo vai continuar a trabalhar no documento para melhorar o seu conteúdo e garantir que entra na Assembleia Legislativa antes do final de 2017”, acrescentou o responsável.

Em relação ao documento, Wong Hon Neng admite que vai permitir “reforçar a protecção dos direitos dos consumidores e regular o comércio online”, havendo ainda uma parte do diploma que se centra nos contratos assinados através de internet, entre vendedores e compradores.

Sobre o comércio electrónico, o responsável explicou que actualmente quando existem queixas sobre serviços prestados por empresas sedeadas em Macau, que o Governo consegue ter uma intervenção directa, através da Comissão Executiva do Conselho de Consumidores, estabelecendo um contacto entre o comprador e vendedor.

No caso das queixas contra empresas sedeados fora do território, o Governo de Macau envia o caso para o regulador internacional com o qual existe um acordo, sendo que é a este que compete tratar do processo de acordo com a legislação aplicável na jurisdição em causa. Esta é, de resto, uma das áreas onde a intervenção do Governo é mais limitada podendo acontecer apenas de forma indirecta.

Ainda na defesa dos interesses dos consumidores, o director da comissão do conselho de consumidores sublinhou a validade do Sistema de Avaliação de Lojas Certificadas. Nestes casos, quando durante um ano um estabelecimento não comete determinadas infracções, o seu valor é oficialmente reconhecido, o que permite que estas lojas sejam mais valorizadas, como estabelecimentos de confiança.

Wong Hon Neng explicou igualmente que para ajudar os negócios que não conseguem obter o estatuto de loja certificada foi criado um programa que fornece as linhas orientadoras para saberem o que podem alterar para alcançar a certificação. O responsável disse que neste capítulo têm sido alcançados alguns resultados.