Julen Lopetegui nomeado embaixador do movimento Special Olympics

O espanhol Julen Lopetegui, antigo treinador de futebol do FC Porto, assumiu ontem o cargo de embaixador do movimento Special Olympics, organismo que, desde 1968, promove a integração através do desporto de pessoas com deficiência intelectual.

Lopetegui, selecionador de Espanha, garantiu sentir-se honrado com a sua escolha para o cargo e destacou o facto de a instituição “ajudar gente maravilhosa”.

“Muitas vezes fala-se de incapacidade, mas eu vejo outra coisa: uma capacidade enorme de esforço e superação. Creio que os Special Olympics são especiais no seu compromisso, no seu trabalho e na sua dedicação. Na minha agenda haverá sempre tempo para eles”, afirmou.