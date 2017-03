“Há sempre alguma violência na escrita de ficção, na criação de uma personagem”

Bruno Vieira Amaral chega a Macau convidado pelo festival Rota das Letras. Com ele traz o romance “As Primeiras Coisas”, publicado em 2013, que o posiciona como uma das vozes mais desconcertantes e mordazes do novo romance português. Aos 39 anos, o escritor prepara-se para lançar “Hoje Estarás Comigo no Paraíso”, onde preconiza um regresso à violência que diz ser indissociável da construção narrativa, e que permite edificar uma qualquer verdade na literatura.

Entrevista de Sílvia Gonçalves

Fotografia de Eduardo Martins

Cresceu num bairro da Vila da Amoreira, na margem Sul do Tejo. Um lugar para onde confluíram aqueles que, durante o Estado Novo, procuraram sacudir do corpo a miséria que fustigava o interior e onde desaguaram muitos a quem o processo de descolonização impôs o regresso a um território de pertença. Em “As Primeiras Coisas”, o primeiro embate com o género romance, Bruno Vieira Amaral constrói uma narrativa onde desfia uma galeria imensa de personagens arrancadas de um bairro fictício, o Bairro Amélia, também ele encravado a Sul do Tejo. Um enredo fragmentado, de sonhos desfeitos, uma clausura quotidiana de onde não parece ser possível escapar e onde parece caber todo um país que nos últimos anos se aproximou do colapso. A estreia valeu-lhe o reconhecimento imediato e expressivo, onde se incluem o Prémio Fernando Namora, o Prémio Pen Narrativa e o Prémio José Saramago. No próximo mês, Bruno Vieira Amaral volta a apresentar-se aos leitores com um romance também ele atravessado de violência, onde narra a história verídica de um seu primo, João Jorge, assassinado aos 21 anos. Ao PONTO FINAL, o escritor descreve o processo violento que traduz a construção de uma verdade, sem margem para condescendência, que só o romance pode contemplar.

No centro deste primeiro romance está o regresso da personagem central, o narrador, ao princípio de tudo. O retorno forçado a casa de um homem que diz ter chegado ao ponto mais baixo da sua existência, ferido pelo desemprego e o divórcio. É uma personagem em conflito que desce ao fundo dos infernos antes de se atirar a um processo de descoberta e reconstrução da sua identidade. A construção desta narrativa está muito vinculada à sua biografia, a referências que tirou do bairro onde cresceu, no Vale da Amoreira. Há também em si um conflito, nesse regresso?

Bruno Vieira Amaral – Não. Se há uma diferença significativa entre mim e o narrador do livro é essa, eu não vivi esse conflito com o meu regresso a casa. Ao contrário do narrador, que sofre até mais pela situação difícil em que se encontra, sofre por ter que regressar nessa condição àquele lugar. Ele não esperava ter de regressar, não queria, porque não gostava daquele lugar, queria esquecê-lo, queria esquecer aquelas pessoas, queria esquecer aquele ambiente. E o facto de regressar naquelas condições torna-se particularmente difícil para ele. Então eu diria que, havendo aspectos que partilho com esse narrador, o conflito com as suas origens não é um deles.

O narrador, tal como o autor, chama-se Bruno. Que vínculo existe entre si e ele? Porquê conferir-lhe a sua identidade?

B.V.A – Essa questão do nome é um truque literário. A primeira pessoa que tem de acreditar naquilo que está escrito é o autor. Eu não sentiria esta história como verdadeira, não no sentido de apego aos factos, mas como verdadeira no sentido de genuína, no sentido de real, se inventasse um nome para a personagem. Foi uma forma de me sentir mais vinculado àquele narrador e àquela história, à história que o narrador está a contar. Por outro lado, é um truque literário no sentido em que joga também com as expectativas do leitor. Cria um espaço de dúvida que eu acho que é um espaço muito fecundo.

Mas que remete para a biografia?

B.V.A. – Sim, remete obviamente para a confusão, ou seja, cria, alimenta-se e alimenta essa confusão entre o autor e o narrador. Ainda que para mim essas fronteiras estejam bem definidas. O simples facto de o narrador partilhar o mesmo nome com o autor cria uma expectativa diferente no leitor. A partir desse momento passa a ser um elemento central da leitura. O leitor obviamente não tem acesso aos factos reais da vida do autor, mas o facto de saber que o narrador e o autor têm o mesmo nome, e de eventualmente poderem ser, em certos aspectos, a mesma pessoa, afecta a leitura. Enquanto leitores nós construímos na nossa cabeça o próprio livro. O livro é uma coisa que existe no mundo independentemente do leitor, em abstracto. Mas quando o leitor em concreto pega no livro, constrói o livro de acordo com as suas expectativas e com as suas experiências de leitor.

Essa identificação circunscreve-se à escolha de um nome? Que outra ligação existe entre si e este protagonista? O que há do Bruno autor no Bruno narrador?

B.V.A – Um dos mecanismos que o narrador enfrenta ou utiliza para enfrentar a situação em que se encontra, uma espécie de distanciamento em relação a essa situação, olhar com alguma ironia. Ele bateu de facto tão fundo que a única forma de isso não o destruir por completo é através da distância, de se distanciar e olhar até com alguma ironia para aquilo que lhe acontece. Eu creio que em muitas situações da minha vida essa ironia, essa distância em relação à minha própria vida, ajudou-me a ultrapassar certos momentos, esse será um dos vínculos.

“Deixei-me levar para o interior do grande labirinto que eu conhecia desde criança e que me era tão estranho como uma terra fictícia, não cartografada”, escreve no final do prólogo. O narrador, conduzido por Virgílio, que tudo sabe sobre o bairro, desfia depois uma imensa galeria de personagens resgatadas do passado desse lugar, mortas ou desaparecidas. Uma galeria de sonhos desfeitos, desejos frustrados, desencontros, misérias, de gente que fugiu à pobreza do interior, daqueles que regressaram de África. É também um quadro social do Portugal dos últimos 40 anos, que procurou fixar?

B.V.A – Não procurei fixar, não tive esse objectivo sociológico, mas obviamente estando a retratar partindo de um local e de um determinado contexto histórico real, essa é uma das leituras possíveis. Não tive essa intenção, não escrevi o livro para fazer esse retrato social e sociológico daquele bairro nem do país, mas, necessariamente, pegando naquela realidade e depois transformando-a noutra coisa, a verdade que é a literatura, que é a ficção, sei que essa é uma das leituras, e foi uma das leituras feitas. Acho que é perfeitamente legítimo A mesma coisa quando perguntam acerca do carácter político do livro, que tem que ver com o facto de se retratar um bairro social e também das questões políticas que obviamente estão presentes naquelas vidas. As pessoas foram para aquele bairro, quem veio de África foi para aquele bairro, na origem dessa deslocação estão questões políticas. Sendo as personagens afectadas por essas questões isso depois transparece no livro, ainda que não tenha tido nenhuma intenção política para o escrever. Claro que tenho perfeita noção que isso é uma das implicações do livro, é um reflexo de um determinado período da história do país, e uma reflexão também sobre esse período através da vida dessas pessoas.

Adozinda, a mulher que faz os desmanchos. Beatriz, a mulher amargurada que despacha rissóis na noite longa. O jogador de bola cujo desígnio não se cumpriu. A dona Cremilde, que encontra entusiasmo nos funerais. Fion, o projecto de músico que, numa descrição existencial, parece condensar toda a amargura de quem não ousou transpor em definitivo as fronteiras do bairro. Lito Capone, o criminoso encartado que todos temem. E tantos outros que vai descrevendo em fichas ordenadas alfabeticamente, sem condescendência ou paternalismo. Em cada retrato denota um conhecimento profundo da realidade descrita, do calão, dos códigos e manhas dos bons malandros. Muitos deles pertencem ao referencial do seu lugar de pertença? São figuras reais ou aproximadas?

B.V.A – Sim, eram os meus vizinhos tal como eu os vejo, tal como eu os via. Logo aí não são os meus vizinhos, não são aquelas pessoas, são aquelas pessoas como eu as vejo, e isso faz toda a diferença quando estamos a falar de literatura. Ao contrário, por exemplo, de um trabalho jornalístico, em que devemos obediência aos factos, e narrar tão próximo da realidade dos factos tanto quanto possível, na ficção nós podemos mentir para chegar a essa verdade, podemos inventar, podemos distorcer. Há sempre alguma violência na escrita de ficção, na criação de uma personagem, seja ela inspirada ou não em figuras reais, mas mais no caso em que seja inspirado numa personagem real. Há sempre uma violência porque nos estamos a apropriar de alguém, estamos a fixar, estamos a roubar um pouco daquela vida, e estamos a transformá-la, não para honrar aquela pessoa mas para que ela funcione dentro de um todo que é orgânico e que é autónomo e que não deve obediência à realidade. Isso é válido tanto para as pessoas como para os próprios locais. O que nós devemos é tentar, na medida do possível, que aquilo que estamos a fazer viva por si, de uma forma independente e autónoma da realidade onde pode ser inspirado. O romance é um pouco como um organismo vivo, que obedece a regras próprias.

Quando é que percebeu que o lugar onde cresceu, o Bairro do Fundo de Fomento, constituía matéria para um romance?

B.V.A – Talvez a primeira ocasião em que eu tenha pensado a sério no bairro como matéria possível de um romance tenha sido há dez anos. O meu pai tinha ido visitar-me, eu sempre vivi na margem Sul mas vivia então no Montijo, ele visitou-me e passamos umas horas a falar sobre histórias do bairro, o que o despertou para outras histórias de que eu não me lembrava. E a falar com amigo sobre essas histórias, ele disse: ‘Já tens aí histórias para um romance’. Eu percebi que tinha ali a minha história, e que aquela história só podia ser contada por mim.

E interessava-lhe contar a sua história, era esse o ponto de partida?

B.V.A – Não, não. Essa não foi a minha intenção inicial, não tinha interesse em falar sobre mim, falar sobre mim num sentido mais confessional. Isso não me interessava minimamente, nem interessa. Posso pegar nas minhas experiências e depois transformá-las noutra coisa, ou que sirvam de ponto de partida depois para outra coisa, mas não nesse sentido confessional. A minha vida terá o interesse que todas as vidas têm se nós as analisarmos detalhadamente. Interessava-me falar sobre a minha vivência naquele bairro, porque percebi que eram histórias que só eu podia contar. Percebi que tinha ali uma riqueza à vista de toda a gente e ao mesmo tempo escondida. Porque é que não havia de contar aquela história que é uma história quase fundacional, pela forma como aquele bairro aconteceu. Aquele bairro não existia, aqueles prédios faziam parte de um plano ainda do Estado Novo para albergar creio que trabalhadores da zona que vinham do interior. E depois houve ali problemas com habitações ilegais na zona da Baixa da Banheira, e construiu-se aqueles prédios já a pensar numa solução. Só que a história trocou as voltas às intenções dos governantes, e foram ocupados por pessoas que vieram de África depois da Revolução, no decurso da descolonização, e por pessoas que viviam nos bairros de lata de Lisboa, que souberam que aqueles prédios estavam a ser ocupados por pessoas que vinham de África, os chamados Retornados.

Isso também aconteceu com a sua família paterna, que veio de África?

B.V.A. – A minha família paterna veio de Angola, sim. E a minha família materna vivia no Bairro da Serafina, em Lisboa.

E confluíram ali?

B.V.A. – Ali. E isso é que é extraordinário para mim, independentemente depois do que se possa aproveitar ou não para a ficção. De facto é uma história em si extraordinária, que junta pessoas que, doutra forma, noutra altura, nunca se teriam cruzado. E formaram uma comunidade completamente heterogénea. Pessoas com experiências de vida radicalmente diferentes, pessoas que tinham ido de Portugal para África e voltavam agora, pessoas que nunca tinham estado em Portugal, pessoas que tinham vindo do Alentejo para a periferia de Lisboa.

Foi o caso da sua família materna, que era do Alentejo?

B.V.A. – Da minha família materna, sim. Aquilo é quase o princípio do mundo, na verdade, porque não existia aquele lugar, e aquelas pessoas noutras circunstâncias nunca se teriam cruzado na vida.

A sua descrição das personagens, do lugar, não se trata de uma caricatura, mas de uma descrição crua de um contexto que se poderá ampliar ao país. Esse modo de viver em comunidade perdeu-se, de algum modo?

B.V.A. – Essa forma existirá em alguns bairros, continua a existir, não tenho essa pretensão de dizer que não existe. No bairro onde eu cresci deixou de existir, alterou-se substancialmente. A forma como as crianças são criadas, o crescer na rua, o crescer sob o olhar dos vizinhos, os vizinhos saberem a vida uns dos outros. Existirá em alguns bairros, no meu isso perdeu-se. Aquele sentimento de comunidade, de proximidade e no fundo quase de família alargada e com todos os problemas que as famílias trazem, perdeu-se. Muitos conflitos têm origem nessa excessiva quase promiscuidade, de ouvirmos os barulhos uns dos outros e de sabermos tudo o que se passa e as discussões e os conflitos e as vergonhas. Eu lembro-me de ir visitar uma vizinha que tinha estado no hospital, eu tinha uns 9 ou 10 anos. Fomos visitar essa vizinha, que estava de cama, eu era pequeno lembro-me de a ver com uns ferros.

É a vítima de violência doméstica que descreve no livro? A quem o marido leva canja à cama para expiar a culpa…

B.V.A. – Eu faço uma descrição, sim, sim. Foi inspirado nessa pessoa. Na altura a única coisa que me impressionou foi os ferros nos maxilares. Muito mais tarde é que eu percebi que ela tinha sido espancada pelo marido, que era espancada regularmente e que, apesar disso, continuava com ele e tinham quatro filhos. E tudo isso, essa excessiva proximidade, não havia um silêncio, aquela era a nossa história. Aquela história passa a ser a minha história a partir do momento em que eu sou testemunha disso. E outros episódios, tantos.

Saiu do bairro com que idade?

B.V.A. – Tinha 25 anos. Mas vivo perto, agora vivo na Baixa da Banheira, vivo a 5 minutos do bairro.

Nesse primeiro embate com a viagem longa que é o romance são-lhe atribuídos o Prémio Fernando Namora, o Pen Narrativa e o Prémio José Saramago. Surpreendeu-lhe, esse reconhecimento palpável num primeiro exercício de construção literária?

B.V.A. – Sim. Quando recebi o Prémio José Saramago não foi tão surpreendente como receber os outros, porque o Saramago é um prémio atribuído a escritores até aos 35 anos, eu publiquei o livro por acaso quando tinha 35 anos, e como já tinha recebido os outros prémios. Foi mais surpreendente o Prémio Pen e o Fernando Namora. Basta ver a lista dos anteriores vencedores. A maioria já tinha, na altura em que foram premiados, uma longa obra atrás deles a suportar essa escolha. Nesse sentido foi surpreendente, sobretudo os primeiros prémios, para mim foram inesperados.

Também é crítico literário, tradutor, editor-adjunto da revista Ler. Como aconteceu essa transposição do leitor treinado, que já escrevera um ”Guia para 50 Personagens da Ficção Portuguesa”, para o lugar de escritor e autor de romance? A escrita esteve sempre presente?

B.V.A. – Eu sempre me vi como escritor, ‘tout court’. Eu fiz crítica literária por acaso, e gosto de fazer, gosto muito de escrever sobre livros, mas faço-o sempre como escritor, não tenho formação académica para crítico. Aliás, muitos críticos não têm, mas mesmo quando faço recensões ou trabalho noutro tipo de registo, mais jornalístico até, vejo-me sempre como escritor. Só que é um escritor que trabalha em diversos registos. A crítica literária é um género literário, pelo menos o tipo de crítica, de recensões que eu faço, não os vejo como uma coisa à parte, fazem parte do todo que sou eu enquanto escritor. Agora, quando escrevi o livro não estava a pensar enquanto crítico, não estava a pensar no que é que eu enquanto crítico diria. Isso está compartimentado. São coisas que fazem parte de um todo mas que estão em compartimentos diferentes. As primeiras recensões que escrevi foi numa revista que já acabou há muito tempo, que era a Atlântico. E depois quando começou o jornal i, em 2009, convidaram-me para escrever sobre livros. Naquela altura eu escrevia essencialmente em blogues, iam-me pagar para escrever sobre livros e eu pensei que era uma oportunidade que tinha de agarrar, se queria dar início a esse processo. Porque durante muitos anos estive muito afastado de tudo o que tivesse a ver com livros, continuava a ler, mas a minha vida era muito diferente. Depois as coisas mudaram e eu senti que talvez tivesse direito a uma segunda oportunidade, e esse convite para escrever no i foi o início dessa segunda oportunidade. Comecei a escrever para a revista Ler no ano seguinte, fui convidado pelo Francisco José Viegas, que lia o que eu escrevia no i e em blogues também.

Que outra dimensão é essa de que fala, por onde passou, e que nada tinha que ver com os livros?

B.V.A – Eu tirei o curso de História, nunca estive nessa área. Então trabalhei em coisas muito diferentes, quando acabei o curso estava a trabalhar num call center, depois fui trabalhar como gerente de cinema. Depois trabalhei como gerente de um posto de gasolina e depois tive um bar que faliu miseravelmente, e pronto, estava muito longe. Na altura em que trabalhei para o i, tinha voltado a trabalhar num call center, tinha um trabalho das 9 às 6, que me permitia depois chegar a casa e ler e escrever. Depois fui convidado pelo Francisco para trabalhar na editora Quetzal, na área da comunicação. Ainda não tinha escrito nenhum livro, foi uma forma de estar mais próximo do mundo dos livros.

Está a ensaiar o regresso ao romance? Esse processo está concluído?

B.V.A – Já está feito, é um romance. Vai sair em Abril, chama-se “Hoje Estarás Comigo no Paraíso”. E é narrado na primeira pessoa, o narrador chama-se Bruno. Esse parte claramente de um facto real, foi o homicídio de um primo meu, que foi uma das histórias que está em “As Primeiras Coisas”, a história do Joãozinho Treme-Treme, que está muito alterada. Essa personagem é inspirada no meu primo. No livro anterior ele não é primo do narrador, mas essa história é inspirada no homicídio do meu primo. E eu quando estava a escrever essa parte do Joãozinho Treme-Treme fui à procura de mais informação sobre o que tinha realmente acontecido, e decidi logo que ia escrever um livro sobre o que tinha acontecido. Inicialmente pensei que seria um livro de não-ficção, queria fazer um livro sobre factos, só sobre o que tinha acontecido. Mas à medida que ia descobrindo mais coisas sobre o que aconteceu e sobre o meu primo, percebi que não podia ser um livro de não-ficção. Porque, lá está, é paradoxal, mas às vezes para chegarmos à verdade temos que inventar algumas coisas.

Tinha que dar corpo à narrativa, é isso?

B.V.A. – Tinha que ir por outros caminhos, não podia ir pelo caminho só dos factos, porque os factos muitas vezes obscurecem a verdade, por paradoxal que pareça. Quando tens muitos factos, aquilo fica tudo à tua frente, então tens que desviar com o bisturi da ficção. Abres e então vês a verdade. Ou pelo menos é isso que eu procuro: é que nos livros, mesmo que seja tudo inventado, sintas que há ali algo de verdadeiro. Algo que não é um truque, não é um engano, não é um embuste, algo que, mesmo sendo uma história, pode ser uma história completamente inventada, completamente fantasiosa, mas que tem um núcleo de verdade, que é o coração da ficção. E eu procurei fazer isso neste livro, quando percebi que os factos não chegavam.

E o que encontrou nessa trajectória? Qual é a história do seu primo?

B.V.A. – Encontrei tanta coisa, a minha motivação inicial foi saber quem é que foi aquela pessoa. Ele morreu com 21 anos, em 1985, e eu quis saber porque é que ele morreu assim. O que é que na vida dele aconteceu que o tenha levado a acabar os dias dele num curral de porcos, degolado.

Nunca se descobriu o que lhe aconteceu?

B.V.A. – Descobriu-se. Quem o matou foi julgado, foi absolvido, disse-se que foi em legítima defesa. Mas eu queria saber, eu não sabia, tinha noção, de umas histórias que se contavam, que ele teria ido roubar uns porcos, que era um ajuste de contas, havia versões contraditórias e eu queria saber quem era ele na verdade. Descobri quem é que era esta pessoa. Falei com alguns familiares, mas não queria que a coisa ficasse por aí, ou que fosse essencialmente de testemunhos, queria ir à procura até de um modo quase que atmosférico, de perceber quem era aquele rapaz. E para isso eu percebi que o que ele era tinha muito que ver com o lugar de onde ele veio. Ele nasceu e cresceu em Angola, ele era negro. Também me obrigou a questionar o que era a vida de um negro naquele período, alguém que veio de Angola, para aquele bairro. Todas essas questões depois foram abrindo outros caminhos dentro da narrativa.

Aqui assume a vertente auto-biográfica, no sentido dessa colagem à realidade?

B.V.A. – O narrador sou eu. É um romance, o livro é narrado por um narrador que é Bruno Vieira, mas é um romance. Não é o mesmo narrador de “As Primeiras Coisas”, não há Bairro Amélia, agora há o Vale da Amoreira, há o Bairro do Fundo de Fomento.

É mais confessional?

B.V.A. – Nalgumas coisas, sim. A fronteira ainda está mais esbatida do que no outro, sim.

E foi penoso, esse excercício?

B.V.A. – É sempre. Se nós queremos chegar a alguma coisa de válido, de autêntico, então é sempre um processo violento. Descobrimos coisas sobre a nossa família, descobrimos coisas sobre nós próprios que nós não conhecíamos. E entendemos, em retrospectiva, certos comportamentos e certas maneira de pensar que nos pareciam absurdas, e que, em retrospectiva, e com informação entretanto recolhida, nos permitem entendê-las a uma nova luz, e esse processo em certos momentos é violento. A questão da história do meu avô, do meu pai.

Eles acolheram bem o facto de contar esta história?

B.V.A. – O meu avô já morreu. Não sei como é que vão acolher. O meu pai sabe que eu escrevi o livro mas não sabe o conteúdo. Provavelmente haverá coisas que ele encontrará no livro que são muito coladas à vida dele.

Está preparado para esse embate?

B.V.A. – Sim, esse é um risco que eu assumo, não diria alegremente, mas é um risco que se assume quando se escreve, quando se quer escrever alguma coisa que valha a pena. Tem que haver alguma violência, não haver condescendência. E não haver condescendência é em relação aos outros e em relação a nós, à nossa história.

Vê-se como um romancista que vai estar sempre vinculado a essa violência?

B.V.A. – Tem que ser uma coisa forte dentro de ti, tens que reflectir sobre isso, não pode ser superficial, tens que raspar a superfície e quando raspas a superfície por vezes sais magoado e magoas os outros. Mas tem de haver sangue, se não, estás a escrever uma historinha. Isto não tem que ver com a questão autobiográfica ou não, tem que ver com a força e a autenticidade da ficção. Ou fazemos umas historinhas para as pessoas passarem o tempo, ou queremos chegar à verdade, e a verdade é sempre dolorosa, abana-nos. Não nos destruirá, eu acho que depois de ultrapassado o embate, acho que é bom. Mas custa. Eu sei que estou a falar de coisas que não são apenas minhas, mas também são minhas. Eu pensei muito sobre o direito que eu tinha de escrever sobre o João Jorge, está morto. E ainda por cima sendo uma ficção muitas das coisas que estão no livro, não aconteceram exactamente daquela maneira, muitas não aconteceram, são inventadas. E eu pensei sobre essa questão. Vou homenagear? Fazer um retrato limpinho? Sem arestas? Para quê? Para quem? Optei por construir aquela personagem tal como eu a via. E por vezes não é uma imagem simpática, mas é verdadeira. Não em relação a factos: é verdadeira em relação à forma como eu a vejo.

E esse exercício é fundamental na construção do romance?

B.V.A. – Para mim é, essa verdade, essa quase que inclemência para com as personagens. Não é de as expor. Só que depois há aqui dimensões éticas complicadas, porque há pessoas e há personagens, e está aqui um grande caldo, mas é precisamente essa mistura e essa amálgama entre a ficção e a realidade que me permite dizer certas coisas que de outra forma não poderia dizer. A ficção, por um lado, limita-nos, porque é ficção. Mas, por outro, liberta-nos para dizermos coisas que de outra forma não conseguiríamos dizer.