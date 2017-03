Fórum Global de Economia do Turismo marcou presença numa das maiores feiras do sector, em Berlim

O Fórum Global de Economia do Turismo (GTEF, na sigla inglesa) deu o pontapé de saída na participação em exposições internacionais com a participação na Feira de Turismo de Berlim (ITB), um dos eventos mais prestigiados eventos do sector a nível mundial.

Ao participar na 51ª edição da feira, “o GTEF procurou criar uma presença convincente na prestigiada feira para alargar o conhecimento relativamente ao fórum, ao papel crítico da China no turismo global e à imagem internacional reinventada de Macau entre as principais partes interessadas do turismo mundial”, explicou o GTEF em comunicado.

Na Alemanha, o organismo apresentou oficialmente as actividades previstas para este ano e reuniu-se com os representantes de 16 países da Europa Central e de Leste. Por outro lado, em conjunto com o Governo de Macau, desenvolveu actividades durante o evento para promover a conferência que, este ano, decorrerá nos dias 16 e 17 de Outubro, no território.