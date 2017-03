Elio Yu diz que idosos podem ser chave para eleições legislativa

Elio Yu Wing Wat, professor do Departamento de Governação e Administração da Universidade de Macau, defende que o eleitorado da terceira idade pode ser essencial para um bom resultado nas eleições legislativas. Isto porque de acordo com o académico, que é citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a maior parte dos novos eleitores registados, em comparação com as legislativas de 2013, fazem parte desta faixa etária.

O académico defendeu igualmente que o cenário eleitoral é, este ano, mais imprevisível porque tanto nos campos pró-democratas, como no campo pró-Pequim houve separações, que vão dividir os votantes.

Ainda sobre as diferença em relação a 2013, Elio Yu aposta que vão surgir mais duas listas, ao mesmo tempo que destaca o facto de as eleições terem começado a ser preparadas mais cedo.