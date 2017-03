Eleições para a AL agendadas para 17 de Setembro

As eleições para a Assembleia Legislativa vão realizar-se no próximo dia 17 de Setembro, segundo determina uma Ordem Executiva publicada esta segunda-feira em Boletim Oficial.

Um outro despacho do chefe do Executivo, também publicado ontem em Boletim Oficial, fixa em 3,5 milhões de patacas o máximo que cada candidatura pode gastar, contra o limite de 5,6 milhões de patacas definido para as eleições de 2013.

A Assembleia Legislativa de Macau conta com 33 deputados, 14 dos quais eleitos por sufrágio universal e 12 pela via indirecta (pelas associações) e sete deputados nomeados pelo chefe do Executivo.

O direito de eleger e ser eleito constitui um direito apenas dos residentes permanentes da Região Administrativa Especial, nascidos em Macau ou com mais de sete anos de residência no território.