Desrespeito pela honra de “mártires e heróis” pode valer prisão

Quem danificar a reputação e honra de “heróis e mártires” na República Popular da China poderá ser julgado por delito civil, segundo uma proposta de lei apresentada na Assembleia Nacional Popular, que sugere uma restrição da discussão pública sobre a História do país.

A agência noticiosa oficial Xinhua informou que delegados da câmara parlamentar chinesa entregaram a proposta de lei para ratificação esta semana.

Nos últimos anos, académicos e intelectuais chineses têm estado sob crescente pressão para aderir às interpretações oficiais do Partido Comunista em questões de natureza histórica.

Em Janeiro passado, um professor da Universidade de Pequim foi forçado a reformar-se após criticar o fundador da China comunista, Mao Zedong. Também Zuo Chunhe, vice-director do departamento de Cultura, Rádio, Filme, Televisão, Imprensa e Publicações de Shijiazhuang, na província de Hebei, foi despedido por “difundir comentários falsos no Sina Weibo (o Twitter chinês)”.

Zuo foi acusado de “grave violação da disciplina política”, depois de ter dito que Mao era um “demónio” e se ter referido às comemorações do aniversário do antigo Presidente como “a maior actividade de culto no mundo”.