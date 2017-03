CY Leung nomeado para a CCPPC

O principal órgão consultivo político da China, o Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, votou ontem a favor da nomeação para vice-presidente do chefe do Executivo de Hong Kong, Leung Chun-ying, que em Julho deixa o cargo na antiga colónia britânica.

Leung anunciou em Dezembro que não iria candidatar-se a um segundo mandato como líder de Hong Kong. O seu mandato de cinco anos foi marcado por conflitos políticos entre activistas pró-democracia e grupos pró-Pequim. Leung disse que Hong Kong é uma parte “inalienável” da China e que a independência não é possível.

Os membros da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês votaram para nomear Leung no último dia da sua reunião anual de dez dias, em Pequim.

A República Popular da China recompensa frequentemente governantes reformados ou perto da reforma com cargos maioritariamente cerimoniais, que implicam que participem em reuniões mas pouco mais. O primeiro chefe do Executivo de Hong Kong, Tung Chee-hwa, também foi vice-presidente da Conferência Consultiva e antigo Chefe do Executivo de Macau, Edmund Ho, ainda ocupa o cargo.

Segundo o jornal South China Morning Post, de Hong Kong, levantam-se questões sobre se o papel duplo de Leung contraria o princípio ‘Um país, dois sistemas’, através do qual Hong Kong mantém um sistema económico, legal e político separado do da China até 2047.