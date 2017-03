Coreia do Sul: Seul e Washington iniciam exercícios de combate simulado

Os exércitos sul-coreano e norte-americano estão desde ontem envolvidos em manobras anuais de combates simulados. Os chamados exercícios “Key Resolve” decorrem numa altura de particular tensão na península coreana, com a instalação, por parte do Pentágono, do escudo antimísseis THAAD.

Os exércitos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos deram ontem o pontapé de saída numa série de manobras anuais de combate simulado, num momento de particular tensão, após os testes de armamento da Coreia do Norte e a instalação do escudo antimísseis THAAD.

O exercício Key Resolve 2017, que coordena em solo sul-coreano manobras no terreno ou exercícios de artilharia através de uma simulação por computador, vai realizar-se até ao próximo dia 24, disse à agência Efe um porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Sul.

A mesma fonte explicou também que a Força Aérea sul-coreana está a realizar um exercício de combate para preparar respostas perante possíveis “provocações” de Pyongyang, que vai decorrer até 17 de Março e no qual participam cerca de 50 aeronaves, incluindo os caças F-15 e FA-50.

Como tem sido habitual nos últimos anos, o Key Resolve coincide com a realização, na Coreia do Sul, das manobras conjuntas Foal Eagle, que arrancaram no passado dia 1 e duram até ao final de Abril.

Os exercícios Foal Eagle – que envolvem forças de infantaria, navais e aéreas sul-coreanas e norte-americanas – deste ano são os maiores até à data, depois de o regime norte-coreano ter realizado um número recorde de testes de armamento em 2016.

Pyongyang – que considera todas estas manobras como um ensaio para uma invasão do seu território – lançou a 6 de Março quatro mísseis balísticos de médio alcance que caíram em águas japonesas, elevando a tensão regional.

A este cenário junta-se a instalação, que começou na semana passada, em solo sul-coreano, do THAAD, um sistema para travar projécteis norte-coreanos que ameacem cair sobre o Sul. A instalação do escudo foi rejeitada por Pyongyang e também gerou fortes críticas da República Popular da China.

Pequim considera que os radares do THAAD podem interferir com os seus sistemas de defesa e, em represália, está a levar a cabo um boicote comercial encoberto contra os interesses sul-coreanos.