Conselho da Universidade vai lançar concurso internacional para recrutar novo reitor

O presidente do Conselho da Universidade de Macau, Peter Lam, desvalorizou ontem, em Pequim, o anunciou feito no fim-de-semana por Wei Zhao. No domingo, o reitor da maior instituição de ensino superior do território revelou que não se vai candidatar a um terceiro mandato à frente da Universidade.

Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Peter Lam sublinhou que o anúncio feito por Wei Zhao vai ao encontro do que o reitor afirmou quando assumiu a liderança da instituição, de que tencionava limitar a uma década o contributo dado à UMAC. Lam, que louvou o contributo dado por Wei Zhao para a afirmação internacional da Universidade, lembrou ainda que nunca um académico permaneceu tanto tempo à frente dos destinos da principal instituição de ensino superior da RAEM. O presidente do Conselho da Universidade de Macau anunciou que a instituição vai lançar um concurso à escala global para atrair o substituto de Wei Zhao, que vai permanecer no cargo até Novembro de 2018.

Peter Lam está convicto de que não deverá ser difícil atrair académicos de renome para ocupar o lugar, dado o grande crescimento registado pela Universidade de Macau ao longo dos últimos anos.

