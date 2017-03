Chefs de todo o mundo reúnem-se em Macau para jantar de beneficência

Um evento de beneficência que reúne chefs de todo o mundo vai realizar-se, pela primeira vez, em Macau, no dia 19 de Abril. O anúncio foi feito ontem por Ip Sio Man, presidente da Associação de Cozinha de Macau. O dirigente referiu que no jantar de solidariedade estarão presentes 350 chefs de Macau e de vários pontos do globo, e que todos os fundos arrecadados serão encaminhados para o Hospital Kiang Wu, para compra de equipamentos médicos.

O primeiro jantar desta índole decorreu em Taiwan, em 2014, seguindo-se Melbourne, na Austrália, e Kuala Lumpur, na Malásia.

